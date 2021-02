Eurispes all’incontro online sulle opportunità di investimento in Ucraina per le imprese italiane

Giovedì 18 febbraio, si svolgerà l’incontro online “Investment opportunities in Ukraine for Italian Companies: privatizations and concessions”. Tema del convegno è il nuovo processo di sviluppo avviato in Ucraina grazie all’approvazione di un sistema di riforme profondamente innovative. L’incontro ha lo scopo di illustrare le opportunità che si aprono in questo paese alle imprese italiane nella costruzione di tale processo.

L’iniziativa è promossa dalla società italiana “Strategia & Sviluppo”, presieduta dal Prof. Fabrizio Zucca, membro del Comitato Scientifico dell’Eurispes e docente della SDA Bocconi di Milano. L’incontro sarà introdotto dal Segretario generale dell’Eurispes, Prof. Marco Ricceri, il quale illustrerà le analisi e le valutazioni dell’Istituto in materia di politiche per la sostenibilità dello sviluppo e di equilibrio tra pubblico e privato nel sistema delle attività economiche e produttive. Tra gli interventi di parte italiana è previsto il contributo di Francesco Lupo, Direttore della divisione imprese della banca Pravex – Gruppo Intesa San Paolo.