ADIDAS LANCIA LA GAMMA DELLE NUOVE MAGLIE DA CALCIO DISEGNATE DA PHARREL WILLIAMS PER CINQUE IMPORTANTI CLUB EUROPEI

(di Daniele Caroleo) – Adidas, azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, ha lanciato una nuova collezione di maglie da calcio in collaborazione con “Humanrace” e 5 importanti club calcistici europei.

Ispirandosi, liberamente, ad alcuni momenti significativi della storia dell’Arsenal Football Club, del Manchester United Football Club, del Fußball-Club Bayern München, del Real Madrid Club de Fútbol e della Juventus Football Club, infatti, l’artista a tutto tondo, Pharrell Williams, unitamente al direttore creativo di Humanrace, hanno progettato dei kit del tutto particolari, firmati Adidas.

Le maglie, reinventate, riflettono sostanzialmente la cultura calcistica moderna, seppur ridisegnate in un formato artistico tradizionale. Ogni casacca è stata realizzata su una semplice t-shirt di cotone ed è stata dipinta a mano. Inizialmente il lavoro è stato progettato su una classica tela da pittura, per poi essere riportato sui capi. L’intento di tale iniziativa è stato quello di raccogliere una sorta di eredità storica e culturale dei club coinvolti e rappresentarla in queste nuove maglie, celebrando, di fatto, l’universalità dello sport.

A tal proposito, Adidas e Humanrace hanno lavorato a stretto contatto con ciascuna delle cinque squadre aderenti al progetto, in quella che è stata definita come una “celebrazione condivisa dello spirito umano”. La collezione Adidas Humanrace FC ha previsto inoltre la realizzazione di una nuova veste delle scarpe da calcio Predator Mutator HU, sulla falsariga di quanto realizzato.