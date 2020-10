Puma è il nuovo Kit Partner del Mumbay City FC

(di Daniele Carole0) – Puma, azienda tedesca attiva nel campo dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento sportivo, ha annunciato una partnership a lungo termine con il Mumbay City FC, società calcistica indiana (partecipante alla “Indian Super League”). Con questo accordo di collaborazione, che prenderà il via all’inizio della stagione calcistica 2020/2021, Puma diventa “Kit Partner” ufficiale del club. La stagione della ISL comincerà il prossimo 20 novembre.

L’annuncio della nuova partnership è stato dato da Bimal Parekh, co-proprietario del Mumbai City FC, e da Abhishek Ganguly, GM di Puma in India e nel Sud-Est Asiatico. La collaborazione si baserà anche su tutta una serie di iniziative volte a dare priorità ai programmi sportivi giovanili, affinché i ragazzi possano crescere nel mondo del calcio.

La giovane squadra indiana (fondata nel 2014), nello scorso novembre ha firmato, tra l’altro, un accordo di acquisizione con il City Football Group (CFG), i potenti proprietari di squadre come il Manchester City (Premier League), New York City FC (MLS), Merlborune City FC (A-League) e che recentemente hanno anche investito nell’acquisizione del club cinese Sichuan Jiuniu FC e nella squadra francese del Troyes. La dirigenza della società indiana, al momento, è in attesa dell’approvazione di tale acquisizione, ma la sottoscrizione di un contratto di partnership con la Puma si colloca, essenzialmente, in quest’ottica.

L’azienda tedesca, infatti, è già fornitore ufficiale dell’abbigliamento sportivo del Manchester City, avendo firmato un contratto decennale, del valore di circa 650 milioni di sterline (oltre 700 milioni di euro), nel 2019. Un accordo di sponsorizzazione che, tra le altre cose, è stato sottoscritto anche con altre squadre appartenenti al portfolio di CFG.

Il Mumbay City FC, eliminato nei playoff del torneo dopo essere giunto al 5° posto in classifica nella stagione appena conclusa, non ha ancora reso noti i termini economici dell’accordo sottoscritto con la Puma. Il club indiano, per altro, una volta confermata l’acquisizione, diventerà il decimo club di proprietà del CFG.