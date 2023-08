Accordo strategico Chiliz-Crypto Blockchain Industries (CBI)

Chiliz, il principale fornitore di blockchain per l’industria sportiva globale, ha annunciato che Crypto Blockchain Industries (CBI) integrerà la Chiliz Chain su Football at AlphaVerse (FAV), il suo mondo virtuale 3D dedicato al calcio. Le due società collaboreranno anche per portare nuove utility ai titolari di Fan Token di Socios.com nell’universo FAV.

CBI (quotata all’Euronext Growth Paris) è una società tecnologica francese che sta sviluppando un nuovo mondo virtuale (metaverso) noto come AlphaVerse, il cui lancio è previsto per la fine dell’anno. AlphaVerse conterrà una serie di universi e piattaforme di intrattenimento in cui gli utenti potranno interagire e accedere a contenuti in un ambiente 3D immersivo.

Football at AlphaVerse (FAV) sarà il fulcro della collaborazione strategica tra Chiliz Labs e CBI. FAV è una piattaforma d’intrattenimento interattiva 3D basata sull’intelligenza artificiale dedicata al calcio e sviluppata da CBI con licenze ufficiali concesse dalle società calcistiche. Molte squadre importanti di tutto il mondo come Real Betis, São Paulo FC, Norwich City FC e Cardiff City FC hanno già firmato per entrare a far parte dell’ecosistema FAV, i cui dettagli saranno rivelati nel quarto trimestre del 2023 e all’inizio del 2024, quando FAV e le varie fan zone saranno aperte.

In FAV, i giocatori possono esplorare ambienti dedicati al calcio, incontrare altri tifosi e scoprire contenuti esclusivi. I giocatori possono anche giocare a minigiochi, da soli o in multiplayer, e riscuotere le ricompense del gioco. Possono collezionare numerosi NFT, basati su trofei, eventi e accessi a riproduzioni 3D degli stadi. Grazie al gioco e agli NFT, i giocatori possono ottenere vantaggi nella vita reale come biglietti per le partite, maglie, incontri con i giocatori o esperienze esclusive.

In Football at AlphaVerse, i tifosi utilizzeranno l’utility token $FAV, che sarà coniato sulla Chiliz Chain. L’offerta massima è di 11 miliardi di unità dell’utility token $FAV, unità che saranno rese disponibili gradualmente agli utenti.

La partnership sarà inoltre vantaggiosa anche per i titolari di Fan Token su Socios.com, l’app di Chiliz per coinvolgere e premiare i tifosi, che potranno giocare e competere all’interno dell’universo FAV e accedere ad agevolazioni esclusive, tra cui digital merchandising e premi. I token $FAV saranno inoltre abbinati a determinati Fan Token. Ulteriori dettagli sulla partnership Chiliz Labs – CBI saranno rivelati a tempo debito.

Chiliz Chain mira a diventare il luogo in cui i brand e le squadre esploreranno modi innovativi per connettere tifosi e diverse community attraverso la tecnologia Web3 e Fan Token.

La continua innovazione guiderà la crescita dell’ecosistema Chiliz Chain, con al centro Chiliz Labs (l’acceleratore e incubatore da 50 milioni di dollari per progetti blockchain incentrati sullo sport).

Questa partnership con CBI accresce l’impegno di Chiliz a costruire il più grande ecosistema Web3 globale per lo sport, avendo già coinvolto la piattaforma di gamification multimediale LiveLike, il provider di live streaming FanFest e la piattaforma NFT per atleti Blockasset.

Nei prossimi mesi, verranno presentati altri progetti sportivi di Web3, tra cui piattaforme di community basate su engagement e rewards, piattaforme di social gaming, piattaforme di contenuti basate sull’intelligenza artificiale, oggetti digitali da collezione sportivi in 3D e ticketing NFT.

Frédéric Chesnais, fondatore e CEO di CBI / AlphaVerse, ha dichiarato: “La partnership con Chiliz Labs e l’integrazione di Chiliz Chain in AlphaVerse sono passaggi logici e strategici per noi, dato l’impatto di Chiliz sulla blockchain in generale, e nel mondo del calcio in particolare”.

“Non vediamo l’ora che questo rapporto a lungo termine porti nuove esperienze agli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz, ha dichiarato: “Con Chiliz Chain e Chiliz Labs abbiamo sviluppato l’infrastruttura e la rete di supporto che consentiranno alle aziende focalizzate sulla creazione di progetti sportivi duraturi e orientati ai servizi di pubblica utilità.”.

“Questo è l’inizio di una partnership strategica a lungo termine con CBI che si allinea perfettamente alla visione di Chiliz Chain di unire tifosi e community con aziende sportive e club attraverso la tecnologia blockchain”.

Chiliz è il creatore dei Fan Tokens e di Socios.com, l’app di fan engagement e di ricompense per i tifosi leader a livello mondiale. I Fan Token sono utility token che permettono ai tifosi di avere accesso alle community attive sull’app Socios.com, dove possono mettersi in contatto con le loro squadre preferite e vincere premi. L’ecosistema di Socios.com e dei Fan Token comprende giganti dello sport mondiale, come FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, S.S.C. Napoli, Inter Milan, AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, A.S. Roma e le principali squadre di F1, e continua a crescere con oltre 2 milioni di portafogli.