Revoca UCI del Mondiale Gravel 2023 alla PP Sports events srl. Le precisazioni della Federciclismo italiana

Nel pomeriggio di oggi la Federazione ciclistica italiana (guidata dal presidente Cordiano Dagnoni) è intervenuta per fare chiarezza, dopo l’uscita di alcuni articoli collegati alla notizia della revoca (da parte dell’UCI) del Mondiale Gravel 2023 (inizialmente assegnato alla PP Sports Events srl dell’ex corridore veneto Filippo Pozzato) in programma in Italia nel prossimo mese di ottobre). Di seguito la nota ufficiale della FCI:

In riferimento a illazioni apparse in queste ore su diversi siti riguardo l’assegnazione dei Campionati del Mondo Gravel 2023 (in programma in Veneto il prossimo 7 ottobre, nda), la Federazione, al fine di fare chiarezza e ricondurre i fatti nell’alveo della verità, ricorda che l’assegnazione e la revoca dei Campionati del Mondo è di esclusiva pertinenza dell’UCI.

In particolare, riguardo il mondiale in oggetto, la revoca dell’organizzazione dei Campionati del Mondo Gravel 2023 alla PP SPORT EVENTS SRL è stata comunicata alla stessa società organizzatrice (alla quale ci si può rivolgere per conoscere i motivi) dall’Unione Ciclistica Internazionale con missiva e, per conoscenza, alla Federazione Ciclistica Italiana. Pertanto risultano completamente inventate le ricostruzioni riportate in queste ore riguardo un intervento della stessa FCI, e del presidente Dagnoni in particolare, per sottrarre l’organizzazione dell’evento alla società in questione. E’ vero, invece, che la Federazione Ciclistica Italiana, preso atto della decisione dell’UCI, si è prontamente attivata affinché l’organizzazione dell’evento non fosse destinata altrove. (fonte: FCI)