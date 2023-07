Accordo pluriennale Hellas Verona (Serie A)-Joma Sport

Prende il via oggi, sabato 1° luglio 2023, una nuova era nella storia degli sponsor tecnici gialloblù: per le prossime stagioni sportive sarà infatti Joma Sport il nuovo Technical Partner dell’Hellas Verona (rimasto in Serie A anche nella prossima stagione dopo lo spareggio vinto sullo Spezia per 3-1). Nel campionato appena concluso il marchio sponsor è stato Macron.

Joma, azienda fondata in Spagna da Fructuoso Lopez nel 1965, è tra i dieci marchi di materiale sportivo più importanti in al mondo, ed è presente in centodieci Paesi con otto filiali sparse in quattro continenti. Fra i leader nella galassia delle sponsorizzazioni sportive, è partner di oltre trecento squadre in tutto il mondo tra club e Nazionali.

Anche da queste importanti cifre nasce una partnership di ampio respiro, quella che da oggi lega la squadra di Verona a Joma, e che vedrà il Club e il brand sportivo ideare e realizzare tutti i materiali tecnici utilizzati dalla prima squadra maschile e femminile a tutto il settore giovanile.

Ma soprattutto, ovviamente, da queste due realtà saranno svelate, di stagione in stagione e già a partire dalle prossime settimane, i kit gara e le maglie che saranno indossate dai gialloblù su ogni campo d’Italia e, per la quinta stagione consecutiva, in Serie A TIM.

Ma non solo, perché con Joma Sport prenderà vita, nella prossima settimana, anche un Hellas Store Arena completamente rinnovato, ricco di prodotti ufficiali e novità pensate per i tifosi gialloblù».