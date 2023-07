Mauro Balata (Lega B) intervistato dal portale di football inglese Tribalfootball

Il sito specializzato di football inglese “Tribalfootball” ha posato lo sguardo sulla Serie BKT italiana e su un anno con tanto pubblico, audience e giovani messi in campo: “La nostra Lega ha lanciato numerosi giocatori nel mondo del calcio internazionale – dice il presidente Mauro Balata intervistato dal noto portale sportivo – e ne cito alcuni come Sandro Tonali, Lorenzo Insigne, Nicolò Zaniolo, Ciro Immobile, Marco Verratti e nell’ultimo anno Nicolo Fagioli e Federico Gatti”.

Ma non solo giocatori, il numero uno della Lega B ricorda i tanti allenatori, tuti italiani quest’anno, che dopo la gavetta hanno poi raggiunto il successo in A: “Qui magari hanno più tempo e modo per sperimentare, crescere e innovare il loro calcio. Italiano, ad esempio, lo ha fatto con lo Spezia. Quest’anno abbiamo chiuso il campionato con 20 allenatori italiani, molti dei quali giovani che avranno sicuramente un grande futuro“.

Nomi? “Più che di nomi vorrei parlare di numeri – continua Balata – in questa stagione gli esordienti nella Serie BKT sono stati 167. Di questi, 91 sono under 23 (55%) e 77 sono italiani. L’età media dei principianti in B è di 24 anni. Abbiamo anche sette giovanissimi con passaporto italiano lanciati in questa stagione: Patrick Nuamah (16 anni al momento dell’esordio) del Brescia, Lorenzo Carfora (17 anni) del Benevento e Luca Lipani (17 anni) del Genoa. Quattro erano diciottenni e quindici diciannovenni“.

Senza dimenticare i tanti campioni del mondo che hanno popolato il torneo: “Oltre che i nomi degli allenatori di questo campionato come gli ex campioni del mondo Fabio Grosso, Alberto Gilardino e Pippo Inzaghi non si può dimenticare il pluricampione Gigi Buffon che gioca con il Parma o Fabregas al Como. Il campionato con questi nomi si arricchisce in termini di immagine, seguito e curiosità oltre che di spessore tecnico. È un torneo di alto livello dove puoi fare quella gavetta che ti porta sui grandi palcoscenici nazionali e internazionali. Vale per i giocatori e anche per gli allenatori“.

Spiega infine Balata al giornalista Xhulio Zeneli: “Abbiamo ancora margini di crescita ma siamo orgogliosi di poter parlare di record di ascolti, ascolti e social network con una media che ha superato i 10.000 spettatori a partita, più del 26% rispetto alla scorsa stagione e con oltre 5,5 milioni di contatti sui nostri social. L’interesse in particolare è stato rilevante nel testimoniare la saggia scelta della Lega Serie B di giocare durante il Mondiale. Abbiamo approfittato della pausa della Serie A e siamo diventati il torneo di riferimento a livello nazionale. In quei giorni abbiamo battuto tutti i nostri record“. (fonte: Lega B)