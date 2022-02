AC Milan in trattativa serrata con Wefox

(di Francesca Diana) – La trattativa tra l’A.C. Milan e la Wefox, compagnia assicurativa digitale focalizzata sulle polizze auto e coperture assicurative per la casa, risulta essere in fase avanzata, permettendo al club di via Aldo Rossi di stringere la 26ima sponsorizzazione della stagione. Da agosto 2021, il Milan è riuscito ad aumentare i propri ricavi stringendo 25 partnership strategiche, permettendo così alla dirigenza di poter effettuare più facilmente investimenti inerenti al futuro del club.

La sponsorizzazione della insurtech tedesca sarà di tipo premium, garantendo ad essa l’inserimento del proprio logo nel retro della maglia. Secondo il quotidiano TuttoSport, l’ammontare della cifra che la compagnia dovrebbe versare nelle casse del Milan si aggira attorno ai 6-8 milioni di euro, nonostante non vi sia ancora la totale certezza sulla durata dell’accordo in esame. Nonostante Wefox sia sbarcata in Italia soltanto nello scorso novembre, ha già iniziato ad affermarsi nella penisola tramite accordi strategici. Ad inizio febbraio infatti ha stretto un’alleanza con Stellantis, la holding multinazionale automobilistica nata dalla fusione tra PSA ed FCA, in cui la piattaforma di Wefox può direttamente essere collegata ai veicoli al fine di rilevarne lo stato di salute, segnalando un’eventuale guasto.

Anche la dirigenza del Milan sta muovendosi su più fronti, soprattutto in ottica rinnovi. L’amministratore delegato Ivan Gazidis infatti si è recato a Dubai per discutere i prolungamenti con due importanti partner del Milan: Emirates e Puma. L’intento del dirigente sudafricano è quello di potenziare gli attuali accordi, che garantiscono al club rispettivamente 14 e 13 milioni annui, sino al 2023.