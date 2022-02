La NCAA ha generato un fatturato record di 1.16 miliardi di dollari nel 2021

(di Emanuele de Laugier) – La National Collegiate Athletic Association (NCAA) ha generato un fatturato record di 1.16 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2021 terminato il 31 agosto, più che raddoppiando i 519 milioni di dollari dell’anno 2020.

Il corpo degli sport collegiali statunitensi ha subito pesanti perdite durante l’inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020, con la sola cancellazione del torneo di basket maschile della “March Madness” che è costato alla NCAA 800 milioni di dollari in entrate sui diritti TV e sulla mancata biglietteria.

Tuttavia, la NCAA ha ottenuto 270 milioni di dollari dalla sua polizza assicurativa per coprire una parte delle perdite, ma è stata in grado di distribuire solo 246 milioni di dollari ai suoi membri nel 2020.

Il ritorno nel 2021 in Indiana della “March Madness”, torneo che decide i campioni nazionali del basket collegiale a marzo di ogni anno, in un formato bolla, come quello dei playoff della NBA nell’ottobre del 2020 e delle Olimpiadi di Pechino 2022, ha visto i membri della NCAA ricevere 613 milioni di dollari in finanziamenti, un ritorno ai livelli pre-pandemia del 2019 quando ai college erano stati distribuiti collettivamente 611 milioni di dollari.

Ancora senza la biglietteria per il torneo nel 2021, la NCAA è stata ancora in grado di accedere a 81 milioni di dollari dalla sua assicurazione, ma questo tipo di polizza non sarà più disponibile in futuro.

“Il management sta esplorando soluzioni alternative sulla gestione del rischio pandemico e continuerà a monitorare l’impatto del Covid-19 durante l’anno fiscale 2021/22″, ha affermato la NCAA in una dichiarazione ufficiale.

L’anno scorso anche le entrate della NCAA derivanti dagli accordi di trasmissione con CBS e Turner sono tornate ai livelli pre-pandemia. Nel 2021, la NCAA ha ricevuto circa 850 milioni di dollari per i diritti TV, un forte aumento rispetto ai 113 milioni di dollari ricevuti nel 2020 quando la maggior parte dei suoi eventi è stata cancellata.

La NCAA vedrà le entrate dei suoi accordi televisivi raggiungere gli 870 milioni di dollari nel 2022 ed ha affermato che supereranno i 900 milioni di dollari dal 2025.

Inoltre, il reddito dell’organismo collegiale derivante dagli investimenti è aumentato per il secondo anno consecutivo da 40.5 milioni di dollari nel 2020 a 60.9 milioni di dollari nell’anno fiscale 2021.