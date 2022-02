Eurobet: primo operatore in Italia ad offrire scommesse sul Padel

Si parte con il Miami Open (WPT/22-27 febbraio). In campo anche l’ex campionessa di tennis Roberta Vinci.

Grandi novità in casa Eurobet: arriva il Padel. Eurobet si conferma uno degli operatori più attenti al settore delle scommesse sportive aprendo, primi in Italia, con lo sport del momento. Lo rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’. Il Padel è il fenomeno sportivo del momento, con sempre più persone che lo praticano anche in Italia.

Si parte con il Miami Open, torneo importantissimo del World Padel Tour, in programma dal 22 al 27 febbraio, e rappresenta il ritorno all’attività agonistica di una grande campionessa del tennis italiano, Roberta Vinci, che nel 2015 aveva sfiorato il sogno di vincere lo US Open, ma è stata sconfitta nella storica finale tutta italiana contro Flavia Pennetta. Per la pugliese, in coppia con Giulia Sussarello, l’esordio è in salita contro la coppia Iglesias/Osoro. Su Eurobet, quest’ultime sono grandi favorite a 1,10, mentre il successo delle italiane vale 5 volte la posta.