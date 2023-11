Coni Molise, Formazione: parte la 2a edizione del corso di Livello 2 per dirigenti sportivi

Dopo l’edizione del debutto torna il webinar su sport & management alla scuola dello sport del Coni Molise con un corso di livello 2 per dirigenti sportivi.

Trenta le ore dell’evento programmato su sette incontri da martedì 7 a martedì dodici dicembre con, a novembre, due appuntamenti a settimana (il martedì ed il giovedì) ognuno di tre ore per un totale di dieci eventi in agenda.

Si parte il 7 con relatore Alessio Di Nucci e tematica affrontata quella dell’area sponsorship. Due giorni dopo, Vittorio Angelaccio – coordinatore dell’iniziativa – si occuperà dell’area marketing. Il 14 ed il 16 novembre spazio ad Alessio Di Nucci e Simona Migliorini in tema di activation sponsorship ed area organizzativo-gestionale. Il 21 e 23 novembre Matteo Oxilia ed Annalisa Coni si occuperanno, rispettivamente, di comunicazione web ed area eventi. Il 28 e 30 novembre appuntamenti con Angelo Cappuccilli (area gestionale e contabile) ed Annalisa Conti (area eventi sostenibili) e, infine, a dicembre il 5 Fabrizio Ciuffreda relazionerà sul tema degli aspetti legali e la chiusura ci sarà il 12 con Fabrizio Mascioli ed il versante psicologico.

Obiettivo dell’evento aggiornare e formare figure chiamate ad operare quali dirigenti in ambito sportivo con dieci sessioni online su Microsoft team con impegnati relatori operanti a livello nazionali ed internazionali.

Per quanti parteciperanno ad otto dei dieci appuntamenti sarà rilasciato anche l’attestato di frequenza al ciclo di corsi.

Destinatari saranno dirigenti, tecnici, preparatori fisici, insegnanti di educazione fisica, laureati e studenti in scienze motorie nonché referenti di tutti gli organismi sportivi. Nella prima sessione con relatore Alessio Di Nucci ci saranno i saluti della consigliera nazionale Coni Elisabetta Lancellotta, del presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo e del direttore della scuola regionale dello sport Benito Suliani. Poi, con la moderazione di Vittorio Angelaccio, la relazione sulla tematica delle sponsorizzazioni di Alessio Di Nucci, lo spazio per le domande e la chiusura dei lavori.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le 22 di lunedì 6 novembre secondo la modalità solita. La partecipazione è gratuita e saranno ammessi a partecipare i primi 200. Per gli iscritti al primo evento ci sarà in automatico l’invio dei link per gli appuntamenti successivi. Maggiori particolari saranno riscontrabili a questo link.