Esclusiva – Fruzsina Polacska (Wizz Air) : “La Venicemarathon è uno evento unico in Europa, che continua ad affascinare runner e spettatori da decenni”

(di Marcel Vulpis) – Domenica 27 ottobre ben 17mila runner attraversanno il territorio della città di Venezia, in quella che si presenta come una edizione record sotto diversi punti di vista. Nell’anno dedicato a “Marco Polo” (di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte), la Maratona di Venezia si appresta a raggiungere il più alto numero di partecipanti della sua storia , di cui circa il 40% rappresentato da stranieri e da donne. Sono state chiuse per sold out sia la 10 chilometri (7mila iscritti) che la mezza maratona (4.500 iscritti), mentre resteranno aperte quelle della maratona fino al 24 ottobre e gli iscritti sono circa 6mila.

Abbiamo deciso di intervistare la Marketing Manager di Wizz Air , Fruzsina Polacska (nella foto in primo piano), compagnia low cost con base a Budapest (in Ungheria) per il secondo anno consecutivo title sponsor dell’evento.

1) Direttore, cosa vi ha spinto a legarvi con un contratto pluriennale al marchio Venicemarathon?

R: L’Italia è uno dei nostri mercati chiave, quindi puntiamo a rafforzare la nostra presenza lì. Siamo orgogliosi di servire oltre 200 rotte e di avere 5 basi operative in Italia, una delle quali è a Venezia, quindi è fondamentale per noi coinvolgere il pubblico locale e aumentare la nostra presenza nella regione del Veneto. La Venicemarathon è uno evento unico in Europa, che continua ad affascinare runner e spettatori da decenni. Il percorso di gara è spettacolare e siamo orgogliosi di essere title sponsor per il 2° anno consecutivo.

2) Ci spiegate la vostra strategia internazionale nel mondo del running internazionale e quali sono attualmente oltre a Venezia le partnership attive?

R: Crediamo che i voli low cost e la corsa abbiano molto in comune: migliorano la vita delle persone facendole muovere, offrendo nuove esperienze e sono accessibili a tutti. Pertanto, abbiamo sempre promosso uno stile di vita attivo, sponsorizzando eventi di corsa per oltre un decennio. Puntiamo costantemente ad aumentare la nostra copertura geografica quando si tratta di eventi di corsa: attualmente sponsorizziamo nove eventi di corsa in sei diversi paesi. Questi sono Italia, Regno Unito, Ungheria, Bulgaria, Romania e Macedonia del Nord. Siamo orgogliosi che oltre 80mila runner si mettano alla prova con Wizz ogni anno.

3) Esistono iniziative di marketing che avete studiato per ingaggiare la comunity dei runner e per sensibilizzare il territorio?

R: Per ogni corridore che partecipa a uno degli eventi podistici sponsorizzati da Wizz Air, offriamo un buono del valore di 20 euro, che i corridori possono utilizzare per un anno su tutti i voli Wizz Air.

4) Oggi cosa rappresenta Wizz Air nel panorama internazionale del mercato dei voli low cost e come scegliete le città/eventi sponsorizzati in base alla presenza di vostri slot?

R: Siamo una delle più grandi compagnie aeree low cost in Europa, con 800 rotte verso più di 200 destinazioni in oltre 50 Paesi. Selezioniamo eventi podistici da sponsorizzare in linea con la nostra espansione commerciale. Come compagnia aerea, puntiamo ad aumentare la consapevolezza del nostro marchio in città selezionate, ed è anche importante per noi scegliere eventi la cui missione sia in linea con la nostra.

5) Oltre al running, oggi quali sono gli altri sport/eventi sponsorizzati dal brand Wizz Air in Europa?

R: Attualmente, per quanto riguarda il nostro portafoglio di sponsorizzazioni, sponsorizziamo solo eventi podistici, poiché sono perfettamente in linea con la nostra missione: è inclusivo e accessibile a tutti, poiché tutto ciò di cui hai bisogno è un paio di scarpe.

