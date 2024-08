Diritti tv: la Serie A si allarga all’estero. Nuovi accordi in Europa e negli USA

Novità nel mercato dei tv rights distribuiti all’estero. Durante l’ultima assemblea della Lega calcio Serie A, sono stati assegnati i diritti audiovisivi della Serie A in alcuni importanti territori (a livello internazionale) così da ampliare la platea dei fruitori finali.

Ad esempio, l’accordo con la piattaforma OneFootball permetterà di penetrare, con più forza, nel Regno Unito e in Irlanda, completando l’offerta, già attivata nel mese di luglio, con TNT Sports (sempre all’interno degli stessi territori di lingua inglese). Negli Stati Uniti, Fox Deportes (trasmette le gare in lingua spagnola) e Sirius XM (per i diritti radiofonici) si affiancheranno alla già confermata CBS. In Europa prevista anche la distribuzione in Svezia e Finlandia per il tramite dei broadcaster TV4 e MTV.