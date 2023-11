Il commento di Agimeg sull’acquisizione di SKS365 da parte di Lottomatica Group

L’acquisizione di SKS365 da parte di Lottomatica sta mostrando i suoi effetti anche in Borsa. Il titolo di Lottomatica, dopo l’apertura delle contrattazioni, si muove infatti in buon rialzo a Piazza Affari: Lottomatica guadagna il 4,5% a 9,446 euro, quando il Ftse Mib è in progresso dell’1,2%.

A spingere la quotazione dell’operatore attivo nel settore del gioco pubblico è proprio l’accordo per l’acquisizione del 100% di SKS365 Malta Holdings Limited, attiva sul mercato italiano online e delle scommesse sportive con i brand Planetwin365 e Planetpay365, che conta circa 600mila clienti registrati online e una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive.

La società target è stata valutata 639 milioni di euro, in termini di enterprise value, pari a un multiplo di 8,7 volte l’Ebitda atteso per il 2023 pre-sinergie e 5,2 volte post-sinergie. Secondo gli analisti di Equita, si tratta di un’importante acquisizione che consolida il mercato italiano, anche viste le significative quote di mercato detenute da Sks365 pari al 9,6% nel segmento isports, al 6,4% nel segmento igaming e intorno al 10% nello sport retail. Sks365 inoltre prevede di generare nel 2023 un Ebitda pari a 74 milioni di euro.

Dall’operazione, come comunica la società, sono attese sinergie pari a 60 milioni a livello di costi (inclusi i 10 milioni di risparmi in termini di capex) e 5 milioni di ricavi entro il 2026. L’acquisizione, commentano da Equita, porta il gruppo ad incrementare la posizione di leadership su tutti i verticali e in particolare nell’online (dove oggi il gruppo ha oltre il 20% di quota).

Dal punto di vista finanziario, l’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8 volte l’Ebitda su base pre-sinergie e 2,6 su base post-sinergie. Gli operatori si aspettano un miglioramento del free cash flow post-sinergie nell’intorno dei 30 milioni di euro, pari a un 10% del gruppo. (fonte: Agimeg)