Volley: Emma Villas Siena presenta la maglia “Away” (stagione 2024/25) dallo sponsor Terrecablate

Emma Villas Siena e Terrecablate sono insieme ormai da 10 anni. La partnership prosegue anche per questa stagione sportiva. L’azienda sarà ancora jersey partner, il logo compare infatti sulla divisa da gioco del team biancoblu. Questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Terrecablate è stata anche presentata la maglia da trasferta della formazione senese per questa stagione sportiva.

“Siamo molto soddisfatti di questo rapporto di collaborazione che va avanti – ha dichiarato Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate. – E non si tratta solamente di una soddisfazione commerciale, noi intendiamo le partnership in una maniera differente. Emma Villas e Terrecablate sviluppano infatti da anni progetti in ambito sociale. Lo scorso anno abbiamo dato vita al progetto intitolato ‘Ma tu ci credi?’, una iniziativa di educazione digitale rivolta all’universo scolastico. Quest’anno ci rivolgeremo ancora al mondo delle scuole con un progetto sulla parità di genere. Siamo una società benefit e per noi tali aspetti sono fondamentali. Emma Villas la pensa come noi, il feeling è totale. E per quel che riguarda l’aspetto sportivo siamo fiduciosi perché la squadra ci sembra allestita piuttosto bene”.

Queste le dichiarazioni di Vittorio Angelaccio, direttore marketing e commerciale della Emma Villas Siena: “Il connubio con Terrecablate è totale – sono state le sue dichiarazioni, – il rapporto esistente va ben al di là dell’azione commerciale. In questi anni abbiamo pensato allo sviluppo di attività e di progetti in linea con aspetti e ambiti sociali ed educativi. Sentiamo l’obbligo morale di investire sulla formazione, vogliamo continuare a lavorare su temi importanti. Con Terrecablate esiste una comunione di intenti e di valori”.

Angelaccio ha mostrato la maglia da trasferta delle partite stagionali della Emma Villas Siena. La maglia verrà indossata dalla squadra anche domani in occasione del big match che sarà disputato a Ravenna: “I colori delle nostre maglie di questa stagione saranno il bianco e nero, come avevamo detto in occasione della presentazione della prima maglia – ha affermato il direttore marketing e commerciale del club. – La scelta si deve anche a un segno di attaccamento nei confronti della città”.

Domani sera la Emma Villas Siena sarà impegnata a Ravenna per una sfida che sarà valevole per la terza giornata del campionato di volley di serie A2. Il match prenderà il via alle ore 20 (la partita sarà visibile online in diretta, in streaming gratuito sulla piattaforma Volleyball World Tv).

“Ravenna ha delle qualità molto importanti – ha affermato lo schiacciatore della Emma Villas Siena, Claudio Cattaneo – ed è una realtà che ha una storia di Superlega. Li abbiamo già affrontati in precampionato e abbiamo perso. Sarà una partita tosta, poi in casa loro non sarà certamente semplice. Per quanto ci riguarda abbiamo avuto un buon avvio di stagione e non era scontato che accadesse. Sono contento di quanto abbiamo fatto nelle prime due giornate, nelle quali abbiamo raccolto due vittorie, a Pineto tra l’altro in rimonta dopo essere andati in svantaggio per due set a zero. Ovviamente siamo ancora a inizio stagione, lavoreremo per far crescere ulteriormente il nostro gioco”.