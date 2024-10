Neogal Italia nuovo back sponsor della Viola femminile con il brand AltoProteico

Fiorentina e Neogal Italia hanno annunciato l’accordo di partnership che legherà il club Viola all’azienda leader in Europa nella produzione di prodotti lattiero-caseari di alta qualità, per le prossime due stagioni sportive.

Neogal Italia nasce nel 2021 per portare il vero yogurt greco in tutta la nostra penisola. La produzione resta al 100% nel territorio ellenico, così da offrire prodotti originali e di qualità realizzati secondo la tradizione. L’amministrazione, la fornitura e la logistica prendono la residenza nella provincia di Firenze, così da rendere i servizi alla distribuzione più semplici, diretti ed efficaci.

Tutti i prodotti Neogal (nella foto una immagine tratta dal sito di ACF Fiorentina) sono fatti in Grecia, a Drama, in una zona verdeggiante vicino a Salonicco. Nella preparazione viene utilizzato solo latte 100% greco, prodotto nelle fattorie che fanno parte della cooperativa; latte vaccino per gli yogurt, di capra e pecora per la feta.

Neogal, in qualità di “Back-Shirt Sponsor”, sarà presente con il brand Altoproteico sul retro delle maglie da gioco della Prima Squadra Femminile e affiancherà la Prima Squadra Maschile nelle vesti di “Yogurt Greco Ufficiale”.

Il prodotto Altoproteico si sposa perfettamente con la pratica sportiva. Proprio per questo, è fornitore del Viola Park per tutte le categorie di atleti, dalle giovanili alle Prime Squadre Femminili e Maschili della Fiorentina. (fonte: ACF Fiorentina)