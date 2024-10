Elezioni FSN: Fabrizio Bittner rieletto con il 50,36% dei voti alla presidenza della FIPM

Fabrizio Bittner (nella foto in primo piano), con il 50,36% (521,988 voti), è stato rieletto alla guida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, questa mattina in occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, che si è svolta a Roma presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”. L’altro candidato, l’avvocato Gabriele Vescio, ha ottenuto il 49,64 % (514,520 voti).

“Continuerò a fare gli interessi di tutta la Federazione e di tutto il mondo del Pentathlon Moderno, come credo di aver fatto anche in passato. Grazie a tutti”. Queste le prime parole di Bittner. “Nella normalità di un movimento sportivo, io assieme al Consiglio Federale, ma soprattutto Giorgio Malan che ha riportato una medaglia olimpica dopo 36 anni, e i risultati ottenuti negli ultimo anni, teoricamente non dovrebbe portare a un’ipotesi di cambiamento. Peccato che si sia creata questa spaccatura. Io continuerò a lavorare come fatto nel precedente quadriennio, partendo dalle cose che ci sono da migliorare rispetto a quanto fatto fino a oggi”, ha aggiunto il Presidente appena rieletto.

Complessivamente gli aventi diritto al voto partecipanti sono stati 150 (134 in proprio e 16 per delega) per 1.036,51 voti. (fonte: FIPM)