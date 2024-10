Accordo storico nel mondo del ciclismo: Conferenza delle Regioni e PA con Lega Ciclismo

Si è svolta a margine della cerimonia di apertura del Festival delle Regioni, inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la firma del protocollo d’intesa tra Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Lega del Ciclismo Professionistico, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente Fedriga insieme a tutti i Colleghi delle regioni italiane e del Presidente LCP Roberto Pella. Dopo l’apertura del “Villaggio delle Regioni”, il teatro Piccinni ha ospitato ieri pomeriggio la cerimonia inaugurale della manifestazione, giunta alla terza edizione, e la firma dell’intesa: “Con questo protocollo consolidiamo la collaborazione tra le Regioni italiane e la Lega del Ciclismo Professionistico. Uno strumento per promuovere il nostro patrimonio, sostenere l’economia locale e diffondere una cultura della sostenibilità e della salute pubblica. Il ciclismo, con il suo legame profondo con il territorio, è un veicolo ideale per mettere in luce la ricchezza delle nostre Regioni e avvicinare le comunità a stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente.”, ha commentato il Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga al momento della firma, interpretando la voce di tutti i Presidenti di Regione presenti. “Il ciclismo fa dialogare i territori e ne esalta le specificità e le vocazioni, come recita lo slogan del Festival di quest’anno ‘Vicine vicine’” – ha affermato il Presidente Pella – “Si tratta di un accordo innovativo, senza precedenti nella storia che lega le Regioni agli organismi deputati alla promozione dello sport, che permette al ciclismo di relazionarsi con le istituzioni al massimo livello di interlocuzione. Sono convinto che questa sottoscrizione darà nuova linfa ai tanti eventi ciclistici che già valorizzano i nostri territori, mettendoli in rete e favorendo un approccio sistematico incentrato sulle questioni legate all’innovazione e alla sostenibilità come strumenti di sviluppo. Ringrazio il Presidente Fedriga e tutti i Presidenti presenti, insieme al Ministro per lo Sport ei Giovani Andrea Abodi per il bellissimo momento e gli intenti che abbiamo condiviso.”