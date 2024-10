Intelligenza Artificiale sbarca in NBA con la piattaforma SportRadar 

È tutto pronto per l’inizio della stagione sportiva 2024-2025 di NBA. Ben 82 partite, più play-in, playoffs e finals. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati in giro per il mondo. Quest’anno, l’esperienza sarà completamente rivoluzionata e unica nel suo genere, grazie a SportRadar, da anni partner del campionato professionistico americano. Attraverso il maggiore utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, lo spettatore sarà, di fatto, parte integrante delle partite: potrà scegliere cosa visualizzare, a cominciare dalle statistiche di ogni giocatore, i punti totalizzati, da quale angolazione seguire i match, solo per fare qualche esempio.

Ma la grande novità è che il tifoso potrà seguire lo streaming delle partite con tutte queste novità direttamente sulla propria tv, sul proprio smartphone e sulle principali piattaforme di scommesse sportive, grazie alle trattative che SportRadar sta ultimando per finalizzare gli accordi di trasmissione. E non è tutto: attraverso la funzione ‘bet sync’, il tifoso potrà addirittura piazzare e monitorare la propria scommessa durante la trasmissione dei match. Unica condizione: essere in possesso di una buona connessione ad internet.

In questo breve filmato, è possibile vedere in anteprima ciò che SportRadar, grazie all’Intelligenza Artificiale, offre a tutti gli appassionati di Nba:

La visualizzazione “classica” (‘Sideline’) permette di seguire la partita proprio come siamo abituati a vederla in tv, con la differenza che nome e numero di ogni giocatore “segue” la sua sagoma. Cliccando poi sulla freccetta in alto che compare in sovrimpressione, la visualizzazione si sposta in altre inquadrature, come ad esempio in quella dall’alto (‘Top Down’), per avere un focus totale su tutto il campo, o in quella da bordocampo (‘Court’), particolarmente immersiva.

Nel menu a tendina che compare in alto a sinistra, è possibile visualizzare le statistiche del match e dei giocatori, ma anche accedere alla propria area personale per visualizzare la propria scommessa o piazzarne una ex novo.

Anche per l’Nba non mancherà 4Sight, già sperimentata con successo nel tennis: si tratta di una tecnologia di intelligenza artificiale in streaming che permette agli spettatori di non perdere neanche un’azione di gioco e, allo stesso tempo, di conoscerne ogni dettaglio statistico rilevante. Grazie alla sovrapposizione di dati in tempo reale alla diretta della partita, la tecnologia offre un flusso continuo di statistiche sul match.

Eric Conrad, Direttore Generale dei Media Sportivi, Tecnologia e Scommesse di SportRadar, ha dichiarato: “SportRadar è impegnata a rafforzare la nostra lunga partnership con la NBA, supportando al contempo gli operatori di scommesse e le aziende dei media nel capitalizzare l’enorme popolarità globale della lega. La tecnologia proprietaria di Sportradar, supportata dall’applicazione dell’Intelligenza Artificiale a dati approfonditi, continua a reinventare il modo in cui i fan interagiscono con la NBA. Siamo entusiasti di ciò che riserva il futuro, guidati dalla nostra costante innovazione”.