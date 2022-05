La Lega calcio Serie A si affida all’intelligenza artificiale di WSC Sports

La Lega calcio Serie A ha siglato negli ultimi giorni una partnership triennale con WSC Sports, leader mondiale nella tecnologia video sportiva basata sull’intelligenza artificiale (AI), per creare automaticamente gli highlights in tempo reale di tutte le partite di Serie A TIM, Supercoppa Frecciarossa e Coppa Italia Frecciarossa.

La tecnologia di apprendimento automatico di WSC Sports (nella foto in primo piano il logo aziendale) analizza le azioni mentre accadono, indicizzando, ritagliando e applicando la grafica ai video. La Lega Serie A utilizzerà la suite completa di strumenti di automazione di WSC Sports per catturare ogni momento di una partita e poi creare e distribuire automaticamente gli highlights video, in tempo reale e su larga scala. Gli highlights delle partite di Serie A TIM automatizzati saranno pubblicati sui canali social media della Lega e su altre proprietà digitali. Utilizzando la tecnologia AI, più contenuti saranno disponibili per i fan in Italia e in tutto il mondo, portandoli più vicini all’azione in tempo reale ai loro giocatori e squadre preferiti.

La Lega Serie A utilizza con successo WSC Sports dall’inizio del 2022 per aumentare il numero di visualizzazioni e il coinvolgimento dei propri contenuti video. Durante questo periodo i contenuti della Lega Serie A hanno visto numeri record in termini di visualizzazioni sulle diverse piattaforme.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa partnership con WSC Sports – ha dichiarato Lorenzo Dallari, Editorial & Social Director di Lega Serie A – Grazie a questo accordo prosegue il piano di sviluppo delle nostre piattaforme social e digital che hanno ormai superato complessivamente 21 milioni di appassionati che ci seguono regolarmente. In particolare il solo canale YouTube di Lega Serie A ha recentemente raggiunto gli 8 milioni di iscritti, confermandosi il canale con più iscritti tra le leghe calcistiche nel mondo, e grazie a questo accordo sarà ulteriormente arricchito di nuovi video. Siamo certi che in collaborazione con WSC Sports riusciremo a regalare agli appassionati delle nostre competizioni contenuti sempre più coinvolgenti e innovativi e a tutti i 20 club associati un prodotto all’avanguardia per poter arricchire la loro offerta sui social media.”

“È un onore per noi lavorare con una delle più grandi leghe calcistiche del mondo, aiutando la Lega Serie A a innovare il suo flusso di contenuti per coinvolgere meglio i suoi fan appassionati. Questa partnership permette ai fan della Serie A di essere in grado di fruire dei contenuti delle partite non appena accadono su qualsiasi dispositivo. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per spingere i confini di come i contenuti possano connettere i tifosi con le squadre e i giocatori che amano”, ha detto Ben Mirvis, Business Development di WSC Sports.

WSC Sports aggiunge la Lega Serie A al suo sempre crescente portafoglio di clienti di calcio in tutto il mondo che, per citarne alcuni, include la Bundesliga, il Real Madrid, la FA inglese e la recente partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). – fonte: Lega Serie A