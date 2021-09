Y3K nuovo main sponsor dell’Alessandria Calcio in Serie B

Presentato nei giorni scorsi, nella sala conferenze di Palazzo Monferrato, il nuovo main sponsor dell’Alessandria calcio (promosso in “B” al termine dei playoff di Serie C).

Roberto Molino, titolare di Y3K (società di noleggio auto), ha voluto proseguire la collaborazione commerciale con la società “grigia” con questa nuova esperienza imprenditoriale, basata su un un’idea di mobilità sostenibile peraltro funzionale alle esigenze di un’utenza che vuole viaggiare in sicurezza e comodità, nel Crispetto dell’ambiente.