Vulpis (Lega Pro): Entro il 2025 nel Metaverso, una rivoluzione epocale per i club della Serie C

Fra gli obiettivi della Lega Pro a breve-medio termine “sicuramente andremo ad investire sempre di più sulla trasformazione digitale, quindi sull’innovazione digitale, e questo ci porterà entro il 2025 ad entrare nel “Metaverso” (ieri la Lega era presente alla 1a edizione del “Festival del Metaverso” ideata da ANGI – nella foto sotto), quindi fra le prime leghe calcio europee a farlo, e questo vorrà dire, attraverso un partner internazionale con cui stiamo dialogando, la creazione di sessanta canali verticali di metaverso gratuiti, cioè dati dalla Lega al rispettivo club, uno per ciascun club. Credo che questa sia una rivoluzione copernicana per il nostro movimento”. Lo ha detto il vicepresidente vicario della Lega Pro, Marcel Vulpis (nella foto in primo piano), a margine di una conferenza stampa, svoltasi quest’oggi nella sede della Lega Pro a Firenze.

Parlando poi delle strategie future, soprattutto a livello finanziario della Lega Pro, Vulpis ha continuato: “E’ chiaro che in una fase di recessione economica per l’Italia nel 2023, come emerso da una previsione di ieri del Fondo monetario internazionale (Fmi), con il nostro Paese che negli ultimi 9 anni ha avuto già tre crisi economiche ed una pandemia, bisogna lavorare principalmente su due leve. Primo occorre una razionalizzazione e contenimento dei costi, e quindi dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, lo deve fare la Lega Pro, e lo devono fare i club, sono obbligati a farlo; e poi bisogna cercare di far esplodere i ricavi.

Come fare a farli aumentare? Innanzitutto è necessario capire quale è il tuo target group di riferimento. Nel momento in cui tu hai ben preciso e visualizzato quello che vai ad analizzare, lì puoi andare in profondità e mettere sul campo una serie di azioni di marketing sia come Lega che come 60 club che la formano”. – fonte: Italpress