Ecco tutti i vincitori della storia della UEFA Champions League

La Premier League del calcio a squadre offre ai club un trofeo per il quale devono lottare ogni anno. Oltre al classico campionato nazionale, vincere la Champions League è l’obiettivo primario di tutti i club che partecipano al torneo. Il record assoluto in questa categoria lo ha segnato il club spagnolo del Real Madrid, con ben 14 titoli.

Anche le quote dei bookmaker rispecchiano quanto detto, come si può vedere chiaramente su bonusscommesse360.it , in definitiva, uno spettacolo annuale in cui si sfidano le migliori squadre di calcio del mondo. Oltre al prestigio, ovviamente, si aggiungono gli enormi premi in denaro e gli introiti televisivi. Per i giocatori questo avvenimento comporta il coronamento della propria carriera.

La storia della massima serie del calcio di club

Nel 1955, questo torneo si è svolto per la prima volta tra le migliori squadre. Tuttavia, è stata chiamata “Coppa europea dei campioni nazionali”. All’epoca si qualificavano solo i campioni dei rispettivi campionati dei paesi TOP. Nei primi anni, il Real Madrid ha vinto il titolo per ben 5 volte di fila. Fino al 1992 (stagione 1991-1992), le seguenti squadre hanno vinto la Coppa dei Campioni europea per club:

● Real Madrid

● Benfica Lisbona

● Milan AC (oggi: AC Milan)

● FC Internazionale (oggi: Inter Milano)

● Celtic Glasgow

● Manchester United

● RV & AV Feyenoord (oggi: Feyenoord Rotterdam)

● Ajax Amsterdam

● FC Bayern Monaco

● Liverpool FC

● Nottingham Forest

● Aston Villa

● Amburgo SV

● Juventus Torino

● Steaua Bucarest (FCSB)

● FC Porto

● PSV Eindhoven

● Stella Rossa Belgrado

● FC Barcellona

Con le modifiche alle regole ed il cambio di nome nell’attuale “Champions League” a partire dalla stagione 1992/1993, per la prima volta non solo i campioni dei campionati potevano sfidarsi tra loro. Sono state ammesse più squadre e gli emozionanti spareggi sono riusciti ad aricchire la futura generazione della Premier League nel calcio di club.

La vera Champions League dal 1992 in poi

Il primo vero titolo di Champions League è stato vinto dal club Olympique Marseille nel 1993 con l’allenatore Raymond Goethals. Seguono:

● 1994: Milan (allenatore: Fabio Capello)

● 1995: Ajax Amsterdam (allenatore: Louis van Gaal)

● 1996: Juventus Torino (allenatore: Marcello Lippi)

● 1997: Borussia Dortmund (allenatore: Ottmar Hitzfeld)

● 1998: Real Madrid (allenatore: Jupp Heynckes)

● 1999: Manchester United (allenatore: Sir Alex Ferguson)

● 2000: Real Madrid (allenatore: Vicente del Bosque)

● 2001: FC Bayern Monaco (allenatore: Ottmar Hitzfeld)

● 2002: Real Madrid (allenatore: Vicente del Bosque)

● 2003: Milan (allenatore: Carlo Ancelotti)

● 2004: FC Porto (allenatore: José Mourinho)

● 2005: Liverpool FC (allenatore: Rafael Benítez)

● 2006: FC Barcellona (allenatore: Frank Rijkaard)

● 2007: Milan (allenatore: Carlo Ancelotti)

● 2008: Manchester United (allenatore: Sir Alex Ferguson)

● 2009: FC Barcellona (allenatore: Pep Guardiola)

● 2010: Inter Milan (allenatore: José Mourinho)

● 2011: FC Barcellona (allenatore: Pep Guardiola)

● 2012: Chelsea FC (allenatore: Roberto Di Matteo)

● 2013: FC Bayern Monaco (allenatore: Jupp Heynckes)

● 2014: Real Madrid (allenatore: Carlo Ancelotti)

● 2015: FC Barcellona (allenatore: Luis Enrique)

● 2016: Real Madrid (allenatore: Zinédine Zidane)

● 2017: stessa combinazione

● 2018: stessa combinazione (3 serie di fila)

● 2019: Liverpool FC (allenatore: Jürgen Klopp)

● 2020: FC Bayern Monaco (allenatore: Hansi Flick)

● 2021: Chelsea FC (allenatore: Thomas Tuchel)

● 2022: Real Madrid (allenatore: Carlo Ancelotti)

I giocatori che hanno battuto il record in Champions League restano indimenticati

I dati che seguono si riferiscono all’attuale Champions League, cioè dalla stagione 1992/1993, quando il torneo è stato trasformato in Champions League (prima di allora: Coppa dei Campioni d’Europa per club). Il centravanti Cristiano Ronaldo (Portogallo) è sicuramente indimenticabile, avendo collezionato 183 presenze e ben 140 gol. Già una leggenda, anche se il giocatore è ancora attivo. Iker Casillas (Spagna) è il più longevo con 177 presenze in Champions League. Ma anche la superstar argentina Lionel Messi ha collezionato 159 presenze nella massima serie, segnando 127 gol.

A centrocampo, Xavi (Spagna) ha collezionato 151 presenze in Champions League con il Barcellona, segnando 11 gol. A centrocampo, Ryan Gigga (Galles) ha segnato 28 gol in 145 partite con il Manchester United. Thomas Müller (Germania) ha segnato anche 52 gol in Champions League in 136 partite nella massima serie per i campioni tedeschi del Bayern Monaco. I record assoluti di gol nel torneo sono:

1. Cristiano Ronaldo (140)

2. Lionel Messi (127)

3. Robert Lewandowski (89)

4. Karim Benzema (86)

5. Raúl González Blanco (71)

6. Ruud van Nistelrooy (56)

7. Thomas Müller (52)

8. Thierry Henry (50)

9. Zlatan Ibrahimović (48)

10. Andriy Shevchenko (48)

Le stelle della storia della Champions League restano indimenticate. Ogni anno i tifosi attendono con ansia l’evento e per i giocatori dei club il torneo rappresenta un punto di forza della propria carriera, soprattutto se vincono la finale.

Notizie sulla Champions League Stagione 2022/2023

L’ingaggio di Erling Haaland (attualmente al Manchester City) è stato letteralmente il jackpot del club. Il giocatore norvegese ha segnato un totale di 28 gol nelle ultime 22 partite di Champions League. Dopo i due gol contro il Copenaghen (vittoria del Manchester City per 5:0), l’attaccante è considerato il beniamino del pubblico del Manchester City. Anche i suoi compagni di squadra sono rimasti stupiti ed il portiere avversario del Copenaghen ha addirittura pronunciato la frase: “Haaland non è umano”. Di sicuro il Manchester City farà davvero “piazza pulita” in Champions League.

Al contrario, Robert Lewandowski ha subito un’amara sconfitta con il suo club, il Barcellona. Sebbene l’attaccante polacco abbia trovato rapidamente spazio in squadra e sia riuscito a segnare i suoi primi gol in campionato, non è riuscito a segnare nell’amara sconfitta per 0:1 contro i rivali di Champions League dell’Inter. In ogni caso, il torneo rimane emozionante e sarebbe un disastro economico se il Barcellona venisse eliminato in anticipo dal torneo. Gli ottavi di finale non sono ancora certi.

Due partecipanti tedeschi (Dortmund e Lipsia) sono stati in grado di raccogliere punti importanti nella fase a gironi con vittorie. Il Dortmund si è posizionato al secondo posto nel girone dietro al Manchester City dopo una vittoria per 4:1 contro l’FC Sevilla. Il Lipsia ha ottenuto la prima vittoria nel girone (3:1 contro il Celtic Glasgow) e quindi le speranze di accedere agli ottavi di finale rimangono. Tuttavia, con dure conseguenze: il portiere e capitano Peter Gulacsi si è rotto il legamento crociato e sarà fuori per un periodo più lungo durante la fase importante.