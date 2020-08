VORTICE E UDINESE CALCIO 5 ANNI INSIEME IN SERIE A. SARA’ SECOND SPONSOR DI MAGLIA

Attiva nei prodotti di alta qualità nel settore del Trattamento e Depurazione Aria, continuerà a essere presente sulla maglia della Prima Squadra e della Primavera per tutte le partite di Campionato e di Coppa Italia 2020/2021.

Andrea Sacha Togni, Presidente di Vortice, in occasione della presentazione della nuova maglia, ha dichiarato: “Vortice c’è, lo confermiamo! Udinese si è dimostrato in questi anni un partner di grande professionalità con cui abbiamo organizzato tantissime attività che si sono amplificate nel tempo. Iniziata dal logo sulla maglia, la sponsorizzazione è proseguita con la realizzazione di operazioni e iniziative di marketing che hanno portato benefici a entrambe. Solo ultimamente, l’installazione di depuratori d’aria depuro-pro all’interno degli spogliatoi e delle aree amministrative, per garantire al team aria pulita. E non finisce qui. Vortice è un’Azienda internazionale in continua espansione, anche in mercati d’interesse per Udinese: senz’altro nasceranno nuove idee da realizzare insieme”.

Questa collaborazione ha, sin dall’inizio, avuto grande visibilità sia all’interno della Dacia Arena sia al di fuori. Vortice infatti ha utilizzato i moderni spazi dello Stadio di Udine per presentazioni, incontri e seminari tecnici, ha organizzato iniziative di marketing rivolte ai professionisti del settore e ai consumatori, ma ha saputo anche portare la maglia dell’Udinese in quei paesi oltreoceano dove vanta mercati consolidati come Cina e SudAmerica.

“Quella con Vortice è una partnership ormai consolidata – sottolinea il Direttore Generale di Udinese calcio, Franco Collavino – che con grande soddisfazione portiamo avanti. Vortice, con il suo Logo, è da 5 anni co-sponsor di maglia e Ventilation Partner del nostro club. Si tratta di un’unione d’intenti strategica con un brand d’eccellenza nel suo campo e in costante espansione globalmente. Anche per questo, siamo estremamente felici di proseguire questo percorso comune nell’ottica di una collaborazione sempre più ampia”.