Von der Leyen (n.1 Commissione Europea): “Paralizzeremo il sistema finanziario russo”

“Paralizzeremo gli asset della Banca centrale russa e ne congeleremo le transizioni. Questo renderà impossibile per la Banca Centrale russa liquidare i suoi asset…Lavoreremo per proibire agli oligarchi russi di utilizzare i loro asset finanziari nei nostri mercati”, ha annunciato durante una conferenza stampa la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Siamo determinati ad isolare ulteriormente la Russia dal sistema finanziario internazionale e dalle nostre economie. Insieme ai presidenti Biden, Macron ed i primi ministri Scholz, Draghi, Trudeau e Johnson abbiamo considerato un irrigidimento della nostra risposta internazionale” – ha confermato la politica tedesca (membro del CDU).

Di contro Sputnik, il portale russo di informazione in lingua italiana, ha sottolineato che “La Banca di Russia dispone delle risorse necessarie per mantenere la stabilità del settore finanziario. In risposta alle sanzioni che la stessa Russia sta subendo da parte occidentale, già avviato un sistema di messaggistica finanziaria alternativo allo “SWIFT“, cui hanno aderito ben 23 istituzioni straniere.”

“La Banca di Russia ha tutte le risorse necessarie per mantenere la stabilità del settore finanziario”, si legge infine in una nota del Governo russo.