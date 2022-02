Il Cancelliere Scholz (Germania) consegna armi all’esercito ucraino e chiude lo spazio aereo alla Russia

“Al fianco dell’Ucraina siamo dalla parte giusta della storia”. Lo ha affermato nelle ultime ore il Cancelliere federale della Germania Olaf Scholz in un discorso al Bundestag (Parlamento tedesco). “Dobbiamo sostenere l’Ucraina in questa situazione disperata. Gli ucraini combattono per la libertà e la democrazia, per valori che noi condividiamo. Sabato abbiamo deciso la consegna delle armi a Kiev. All’aggressione di Putin non poteva esserci altra risposta”. Contestualmente Scholz ha confermato, a partire dalle ore 15 di oggi pomeriggio, la chiusura dello spazio aereo alle compagnie russe.