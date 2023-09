VIM Srl diventa top sponsor della società FC Matera per la stagione 2023/24

La società FC Matera annuncia con grande soddisfazione l’accordo di sponsorizzazione raggiunto con la società VIM Srl per la stagione 2023 /2024 come “Top Sponsor”.

Il marchio VIM sarà presente sulle maglie ufficiali da gara della Prima Squadra e della Juniores 19 del Club FC Matera (quest’anno in Serie D), sull’impianto rotor bordocampo presso lo Stadio XXI Settembre, sul backdrop in sala stampa, sui canali social del club e nei video highlights.

VIM Srl, società con base in Basilicata a Matera da oltre 60 anni distribuisce in tutta Italia, attraverso le sue 11 filiali, articoli farmaceutici e parafarmaceutici. Nata nel 1962 per iniziativa di Pietro Motta, farmacista, dopo i primi anni di attività, attraversando una fase di crescita dinamica, si trasforma da magazzino locale a fornitore nazionale. Oggi l’azienda guidata dal figlio del fondatore, Michele Motta, con oltre 5mila farmacie e parafarmacie servite, è presente su gran parte del territorio nazionale offrendo un’ampia gamma di servizi legati al mondo farmaceutico.

Antonio Petraglia (Presidente FC Matera): “Come Presidente di FC Matera non posso che essere onorato, in occasione dei 90 anni di calcio a Matera, di portare sulla nostra maglia un top sponsor materano del calibro di VIM srl, una autentica eccellenza imprenditoriale del settore. Un ringraziamento affettuoso alla famiglia Motta per la fiducia che dimostra di avere in questo progetto sportivo del territorio.”

Michele Motta (Amministratore Unico VIM Srl): “Siamo davvero orgogliosi di presentare oggi questo accordo, così da contribuire fattivamente a sostenere l’attività sportiva dell’FC Matera nell’anno in cui la città festeggia i 90 anni di calcio. Questa partnership vuole essere un segnale tangibile dell’impegno della nostra Azienda a favore del sociale di cui il calcio, alimentato dalla passione popolare, continua ad essere espressione fondamentale. Un atto di amore nei confronti della città e dell’ FC Matera.”