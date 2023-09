Elettromeccanica Angelini si conferma Jersey Sponsor della Primavera del Cesena

E’ iniziato come meglio non si poteva (poker al Pisa) il campionato di Primavera 2 del Cesena. La squadra bianconero è tornata così a disputare la competizione organizzata dalla Lega di serie B a distanza di due anni dall’edizione che chiuse al primo posto, trascinata dalle reti dei fratelli Cristian e Stiven Shpendi. La nuova coppia-gol potrebbe oggi rispondere ai nomi di Nicolò Amadori e Valentino Coveri, andati a segno con una doppietta a testa nell’esordio stagionale: su di loro punta il nuovo tecnico Nicola Campedelli, chiamato a proseguire l’ottimo lavoro fatto sul gruppo che nella scorsa stagione si è ben distinto nel campionato nazionale Under 18. In mezzo a tante novità c’è però una conferma. E’ quella del marchio Elettromeccanica Angelini che campeggerà sulle maglie dei bianconeri per la terza stagione di fila. L’azienda di Forlimpopoli (www.angelinisrl.it), specializzata nei settori dell’impiantistica elettrica e termoidraulica, dell’illuminazione pubblica e del fotovoltaico, aveva infatti “scommesso” sul trionfale campionato di due anni fa (sugellato dalla vittoria nella Supercoppa), e accompagnato il Cavalluccio, in qualità di Back Jersey Sponsor anche nella successiva avventura in Primavera 1.

“Uno dei valori di Elettromeccanica Angelini – ha dichiarato, Mattia Angelini, direttore operativo dell’azienda fondata 62 anni fa – è quello del legame col territorio e nello sport ci piace affiancare le realtà che investono sui giovani e sulla costruzione del talento. In questo senso il Cesena è una eccellenza: i cinque campionati vinti negli ultimi due anni e i tanti ragazzi approdati in prima squadra sono lì a dimostrarlo. Siamo felici di aver dato il nostro contributo a questa crescita e di proseguire la partnership con la Primavera che ci auguriamo fortunata com’è stata quella di due anni fa”.