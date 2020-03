Video System Production trasforma gli “archivi” degli sport-makers in prodotti digitali

Lo sport ai tempi del Coronavirus si è riscoperto “vintage”. Dal monitoring dei social, in queste settimane, sono tantissimi gli eventi che vengono riproposti sulle pagine Facebook come se fossero in diretta, anche se sono trascorsi anni. Un modo “romantico” per ingannare l’attesa e rievocare partite storiche, cercando di trasmettere nuovamente emozioni a distanza di anni dal live.

Un amarcord che riscuote grande successo ovunque, tanto da scatenare la fantasia e la memoria di federazioni e società sportive nella ricerca del video più introvabile. VideoSystem Production, azienda romana, che, da oltre 25 anni, collabora con i principali broadcaster italiani (Rai, Sky, DAZN, Supertennis) e con diverse federazioni sportive (Coni, Figc, Divisione Calcio a cinque/Lnd, Fidal), ha deciso quindi di mettere a disposizione il proprio know-how e le proprie strumentazioni per trasformare vecchio materiale video in contenuti digitali, pronti per essere messi in onda.

VideoSystem offre, tra gli altri servizi, la possibilità di convertire vecchi beta e vhs in file moderni, da distribuire e condividere sui propri canali web e social, archiviabili in formato digitale su specifiche piattaforme cloud. Una quantità infinita di emozioni, quindi, utili non soltanto in periodo di quarantena, ma anche per quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata: sono sempre più frequenti, infatti, i canali tematici realizzati dalle singole federazioni, che decidono di trasmettere gli eventi su proprie piattaforme, per fidelizzare il maggior numero di appassionati possibile. L’obiettivo, anche quello di VideoSystem, è quello di rendere i palinsesti sempre più ricchi di immagini, di ricordi, di trionfi.