Granfondo Campagnolo Roma: annullata l’edizione 2020

A causa dell’incerta situazione sanitaria mondiale, l’organizzatore della manifestazione Infront e il title sponsor Campagnolo hanno deciso di comune accordo di non organizzare la gara prevista per la seconda metà del 2020.

Infront, la società detentrice dei diritti e organizzatrice del prestigioso evento ciclistico Granfondo Campagnolo Roma, ha annunciato oggi che l’edizione 2020 non verrà organizzata.

“Sono state settimane difficili in cui abbiamo pensato a quale fosse la scelta più responsabile – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Amministratore Delegato di Infront Italy – Di comune accordo con il title sponsor della manifestazione, abbiamo nostro malgrado dovuto optare per una cancellazione dell’evento previsto per l’autunno 2020”.

In considerazione della situazione sanitaria internazionale, infatti, confermare l’organizzazione di un evento di massa come una Granfondo, che riunisce da anni ciclisti provenienti da tutto il mondo, sarebbe stato poco corretto, sia nei confronti dei ciclisti stessi, sia nei confronti degli sponsor che hanno investito su questa manifestazione.

La Granfondo di Roma è un’importante gara ciclistica, ma anche un’occasione in cui sportivi, turisti, famiglie e amici provenienti da tutto il mondo si ritrovano nella città eterna per visitare le bellezze artistiche e culturali di Roma in un clima gioioso e di festa.

Dopo il rinvio dei Giochi Olimpici, la scelta dell’organizzazione è stata quella di attenersi al buon senso e alle disposizioni in vigore su altri grandi eventi internazionali.

Infront è un’azienda leader del marketing in ambito sportivo e ha all’attivo diversi progetti nei settori più importanti. Infront si occupa di tutti gli aspetti degli eventi sportivi più rilevanti, inclusa la distribuzione dei diritti audiovisivi, sponsorizzazioni, gestione dell’evento e soluzioni digitali. Con il suo quartier generale a Zug, in Svizzera, Infront può contare su un team di oltre 1000 persone, dislocate in 39 uffici distribuiti in più di 14 paesi. Ogni anno organizza 4.100 eventi sportivi di massimo livello in tutto il mondo.