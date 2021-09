Verona, nasce l’Fc Clivense con il supporto della “bandiera” Sergio Pellissier

(di Michael Pellegrino) – Nasce la Federazione Calcio Clivense, grazie all’ex capitano e bandiera Sergio Pellissier il club riparte dalla Terza Categoria.La società calcistica prende il nome dagli abitanti nati nel quartiere di Verona (i Clivensi); collaboreranno, inoltre, con Pellissier altri volti noti dell’ex Chievo Verona: Enzo Zanin, Nicolas Frey, Luciano e Lorenzo Squizzi (nel ruolo di preparatore dei portieri). L’Fc Clivense inizierà un nuovo capitolo del calcio veronese provando a risalire passo dopo passo.

Nei giorni scorsi si sono tenuti i provini con oltre 500 calciatori provenienti da tutta Italia. L’allenatore Riccardo Allegretti (ex centrocampista che ha militato tra le fila degli scaligeri nel 2004-2005) potrà contare su una rosa di 24 elementi e gli allenamenti della squadra si terranno al centro sportivo Payanini. Non ci sarà settore giovanile per una questione di tempistiche e per i rapporti ormai inesistenti con Campedelli. I colori sociali del team sono bianchi e blu, mentre il campo da gioco è l’Aldo Olivieri situato a pochi passi dal Bentegodi.

L’idea di fondo del club è di tornare nel minor tempo possibile tra i professionisti (ex art.52 in FIGC che permette in determinate condizioni di accedere direttamente ai campionati maggiori saltando alcune categorie) e di far rivivere la storia dell’ormai fallito Chievo Verona in questa società sportiva.

Il presidente Sergio Pellissier ha dichiarato : “Partiamo con umiltà, però abbiamo anche entusiasmo nel costruire un disegno importante. Tanti sponsor hanno dimostrato interesse poiché hanno capito le solide fondamenta del nostro progetto. Ai tifosi chiedo di sostenerci anche se so che non sarà facile in una categoria così marginale. So bene di non essere il Chievo ma saremo una società di riferimento per gli amanti del calcio a Verona. Colgo l’occasione per ringraziare Givova che sarà il nostro sponsor tecnico per la stagione in corso e prometto che verrà creato in futuro anche un settore giovanile con una scuola calcio”.