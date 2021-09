Sportradar, Michael Jordan entra nel consiglio d’amministrazione come consulente speciale

Michael Jordan, leggenda del basket NBA, entra nel consiglio d’amministrazione di Sportradar nel quale rivestirà il ruolo di consulente speciale. L’ex giocatore, che è uno dei primi investitori di Sportradar, spiega Agipronews, aumenterà anche il suo investimento nella società.

La nuova posizione di consulenza di Jordan comporterà la fornitura al consiglio di amministrazione e al management orientamento e consulenza strategica, con particolare attenzione al mercato statunitense, allo sviluppo del prodotto e alle attività di marketing. Sportradar sfrutterà quindi l’esperienza di Jordan nello stabilire partnership commerciali sportive attraverso l’ampiezza dei suoi prodotti e servizi.

Carsten Koerl, Global CEO di Sportradar, ha commentato: “Negli ultimi anni i mondi del fandom, delle scommesse sportive e dei media sono convergenti e, grazie ai suoi successi in campo e nella sala del consiglio, Michael si trova all’intersezione di questi settori – ha sottolineato – Come primo investitore in Sportradar, Michael ha visto il potenziale nella nostra azienda. Siamo entusiasti di attingere ora al suo talento imprenditoriale e al suo acume negli affari mentre sviluppiamo la prossima ondata di soluzioni e offerte che massimizzeranno il coinvolgimento in tutti gli sport.

“Ho investito in Sportradar anni fa perché credevo nella visione e nella passione che Carsten e il resto del team avevano per trasformare l’industria della tecnologia sportiva”, ha affermato Jordan. “Non vedo l’ora di avere un ruolo formale con l’azienda mentre inizia il suo prossimo capitolo”.