SECONDO FORBES, CRISTIANO RONALDO BATTE MESSI: E’ IL CALCIATORE PIU’ PAGATO AL MONDO 

(di Fabio Sesti) – Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono ancora i due calciatori più pagati al mondo, secondo la classifica stilata come ogni anno dalla rivista statunitense Forbes. Se però nella stagione scorsa al comando c’era Messi, i trasferimenti del portoghese dalla Juventus al Manchester United e dell’argentino dal Barcellona al Paris Saint-Germain hanno provocato il ribaltone: nel 2021-22, secondo le stime di Forbes, sarà CR7 a guidare la graduatoria, con un guadagno complessivo di 125 milioni di dollari dei quali 70 milioni tra stipendio lordo e bonus e 55 provenienti da sponsorizzazioni personali e partnership. L’eterno rivale Leo Messi al Paris Saint-Germain percepirà in questa stagione una cifra più alta tra stipendio e bonus, per un totale di 75 milioni di dollari, ma “solo” 35 milioni di dollari dalle sponsorizzazioni, piazzandosi dunque al secondo posto con un totale di 110 milioni di dollari.

Tre dei cinque calciatori più pagati al mondo sono attualmente in forza al Psg, visto che alle spalle dell’argentino si piazzano Neymar e Kylian Mbappe, rispettivamente con guadagni stimati di 95 milioni di dollari (75 di stipendio + 20 legati alle sponsorizzazioni) e di 43 milioni di dollari (28 + 15). Mohamed Salah del Liverpool completa la top five con 41 milioni di dollari (25 di stipendio + 16 dagli sponsor). Dal sesto al decimo posto Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e Andres Iniesta (unico giocatore di una squadra non europea, essendo di proprietà del Vissel Kobe in Giappone) che percepiranno 35 milioni di dollari a testa, Paul Pogba del Manchester United con 34 milioni di dollari complessivi, Gareth Bale del Real Madrid con 32 milioni di dollari e infine Eden Hazard con 29 milioni di dollari.