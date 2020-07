Under Armour: interrotti i contratti di fornitura con UCLA e Berkeley University

(di Andrea Peddis) – Under Armour, marchio americano fondato nel 1995 ed oggi tra i migliori brand di sportswear, è tra le realtà aziendali che hanno subito i maggiori contraccolpi collegati all’emergenza sanitaria. Uno degli effetti inattesi è la conclusione dei contratti con UCLA (University of California Los Angeles) e Berkeley University. L’accordo di partnership con UCLA, firmato nel 2016, era il più importante a livello di fornitura di materiale tecnico. Il valore era di ben 249 milioni di euro spalmati su 15 anni. L’accordo con Berkeley era più contenuto: 76,5 milioni di euro in 10 anni.

Una dichiarazione utile per “fotografare” la crisi di Under Armou è quella del dipartimento sportivo di UCLA: “Under Armour deve ancora saldare il conto del contratto 2018/19, che ammonta a circa 16,9 milioni di euro”. Le sole dichiarazioni rilasciate dall’azienda di Sportswear sono state: “…abbiamo pagato per benefici del marketing che non sono stati fruiti per troppo tempo”. (fonte: Financial Times).