HYUNDAI E FIFA NON RINNOVANO LA LORO PARTNERSHIP VENTENNALE

(di Marco Casalone) – La FIFA (l’organo che sovrintende al calcio mondiale), al termine dei Mondiali di Qatar 2022, perderà una delle sue più importanti sponsorizzazioni: Hyundai (casa automobilistica sudcoreana che dal 2013 riveste il ruolo di premium partner della federazione) ha infatti deciso di non rinnovare il proprio impegno dopo oltre 20 anni di collaborazione (lo rivela come anticipazione il portale spagnolo La(l’organo che sovrintende al calcio mondiale), al termine dei, perderà una delle sue più importanti sponsorizzazioni:(casa automobilistica sudcoreana che dal 2013 riveste il ruolo didella federazione) ha infatti deciso di non rinnovare il proprio impegno dopo oltre 20 anni di collaborazione (lo rivela come anticipazione il portale spagnolo Palco23 ).

La scelta del marchio di Seul è collegata al cambio di strategia di marketing nel mondo del calcio, basata già a partire dagli ultimi anni su collaborazioni strette con singole società delle cinque principali leghe europee come Atlético Madrid (La Liga), Chelsea (Premier League), AS Roma (Serie A), Olympique Lyonnais (Ligue1) e Hertha Berlin (Bundesliga); inoltre Hyundai, che aveva già rifiutato di rinnovare il contratto con la UEFA (la Confederazione che amministra il calcio del Vecchio Continente) dopo i Campionati Europei del 2016, potrà in questo modo impiegare un maggior numero di risorse nelle altre discipline patrocinate come il Campionato Mondiale Superbike (SBK), il Campionato Mondiale di Rally (WRC) e alcune tra le più importanti maratone europee.

Verrà dunque meno una partnership iniziata oltre un ventennio fa quando, nel 1999, venne firmato un accordo triennale che includeva i Mondiali 2002 (svoltisi in Giappone e, per l’appunto, Corea del Sud) e che sarebbe stato poi rinnovato per i due quadrienni successivi ed ancora nel 2010, quando venne siglata un’intesa della durata di dodici anni che comprendeva, oltre alla sponsorizzazione dei Campionati del Mondo maschili e femminili, anche quella della Confederations Cup e dei Mondiali di beach soccer e di Futsal (calcio a 5).

L’organizzazione del presidente Gianni Infantino dovrà quindi affrontare la perdita della terza collaborazione più longeva della sua storia: infatti, solamente la società di attrezzature sportive tedesca Adidas (partner dal 1970 ed almeno fino al 2030 alla luce del recente rinnovo) e la multinazionale produttrice di bevande Coca Cola (sponsor dal 1998) possono vantare un legame più duraturo con la federazione calcistica internazionale.

Curiosamente, anche altri due attuali premium partner della FIFA hanno già annunciato di non voler rinnovare il loro contratto in scadenza con i Mondiali del 2022: si tratta di Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del paese arabo), e di VISA, joint venture americana nota principalmente per l’emissione di carte di credito e debito.