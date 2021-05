Una nuova social cronaca per Cesena-Matelica

La gara di play off potrà essere seguita sulla pagina ufficiale Facebook del club bianconero in una rinnovata versione grafica e tecnologica

La gara con il Matelica in programma mercoledì (ore 17.30) all’Orogel Stadium potrà come al solito essere seguita in diretta sui canali social del Cesena FC e proprio l’inizio dei play off (2° turno girone “B” di Lega Pro) ha segnato una novità a livello digitale per il club bianconero. In occasione del match vinto sul Mantova sulla pagina ufficiale del club (@calciocesenafc) ha infatti debuttato la nuova versione della social cronaca, caratterizzata da una veste grafica rinnovata e da un’innovazione tecnologica che fa del Cesena un pioniere nel lancio di questa novità.

Realizzata da Linxs (una delle aziende che compongono la proprietà del Cesena FC), la nuova social cronaca è stata concepita per rendere più fruibile l’esperienza della fan base nel ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle gare del “Cavalluccio”, concentrando in un unico ambiente i commenti degli utenti, accrescendo così il coinvolgimento e l’interazione tra gli stessi.

“Nonostante la concorrenza della diretta su Rai Sport – ha dichiarato Lorenzo Sforzini, ceo di Linxs – il lancio di questa novità in occasione di Cesena-Mantova ha riscosso larghi apprezzamenti. Siamo solo agli inizi perché la nuova social cronaca ha tante potenzialità per migliorare ancora di più l’esperienza da parte della fan base bianconera: in futuro si potrebbe ad esempio riprodurre in diretta i cori dei tifosi dall’Orogel Stadium oppure integrare altre piattaforme come Skype e far commentare la gara da ex calciatori bianconeri. Questa nuova versione sarà anche un’opportunità per le aziende partner del Cesena (durante la gara col Mantova, ad esempio, è stato mandato in onda il trailer del film “Est”, nda) che potranno promuovere il proprio brand o il proprio prodotto/servizio intercettando così il pubblico in un momento di altissimo coinvolgimento emozionale”.