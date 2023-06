Un weekend a RiminiWellness 2023 con Andrea Presti l’icona del bodybuilding italiano

(di Marcel Vulpis) – Quando incontri Andrea Presti, l’icona del bodybuilding italiano (nelle due ultime edizioni al Mister Olympia, l’evento più importante nella vita di un culturista) ti accorgi immediatamente che ti stai rapportando con un professionista che vive la sua disciplina non come un fenomeno di entertainment (come talvolta erroneamente viene vissuto e letto dai media, soprattutto “generalisti”), ma come uno Sport a tutti gli effetti, con dinamiche, riti, linguaggi e tecniche che puoi trovare in modo speculare anche in altri mondi.

A partire dall’allenamento, per proseguire con l’alimentazione e la strategia di gara (Presti è seguito dal coach Mauro Sassi, uno degli allenatori di bodybuilding più stimati del settore). Ma quello che è ancora più interessante è la capacità di Presti di comunicare con il pubblico, soprattutto quello dei giovani, quando parla di questo sport, che non è solo il suo lavoro ma anche vera e propria ragione di vita (con tanti sacrifici fatti per raggiungere l’ambito traguardo della qualificazione al Mister Olympia 2022 e 2023, dove un atleta italiano mancava da ben 28 anni).

Soprattutto un “dettaglio” mi ha colpito durante la tre giorni di RiminiWellness (svoltasi nel precedente weekend). Durante un incontro a tema motivazionale promosso dall’azienda Panatta Sport (brand storico del fitness e del bodybuilding operante sul mercato da oltre 60 anni) già una ora prima dell’inizio dell’evento vi erano oltre 300 ragazzi seduti in attesa del bodybuilder lombardo. Un numero che è schizzato in alto, superando le 2000/3000 presenze durante le due ore di speech tenute rigorosamente a braccio, con gli ultimi 30 minuti dedicati alle domande del pubblico.

Tutti in religioso silenzio incantati di fronte ai temi sviluppati da Presti durante l’evento, dove si è parlato di motivazione, concentrazione e disciplina da tenere in palestra come nella vita.

Sono tutti ragazzi e ragazze molto giovani che vedono nell’icona del culturismo tricolore un “modello” da seguire, ma il garbo e la sicurezza con cui vengono esposti determinati concetti “bucano” più del discorso di un genitore o di un professore a scuola. Alla fiera di Rimini nessun altro testimonial del settore ha riscosso un simile impatto o successo tra il pubblico. Tsunami Nutrition (che ha tra i suoi ambassador anche il kickboxer romano Mattia Faraoni e la pugile Gloria Peritore) e Panatta l’hanno scelto come uomo-bandiera della loro filosofia aziendale e dei prodotti presenti sul mercato.

Lo stand di Tsunami Nutrition (un’e-commerce online, un fornitore per i negozi di integrazione in tutta Italia e brand di integratori) tra i più accattivanti e moderni dell’intera fiera romagnola è stato praticamente assaltato in occasione degli show di Andrea Presti sul palco (in alcuni casi sono state superate le 5mila presenze) e la sessione successiva di autografi ha generato grandi numeri sui social perchè ormai Presti è un brand e si muove in co-marketing con tutte le sue aziende partner.

Sul canale ufficiale dI YouTube conta più di 162mila utenti iscritti (dove racconta e si mette a nudo mostrando i suoi allenamenti, ma anche momenti di vita quotidiana), su Instagram 374mila follower (in quest’ultimo anno ha visto schizzare i suoi numeri, conquistando di diritto anche il baffo “blu” di personaggio pubblico) e circa 38mila follower su Facebook. Su questi tre profili è pronto a sfondare il tetto dei 600mila utenti/fan (anche se l’obiettivo è raggiungere almeno 1 milione di utenti). Confermando la tesi che ci troviamo di fronte ad uno sportivo popolare tra il grande pubblico e di tendenza per stili di vita e linguaggio.

Adesso la concentrazione di Andrea Presti inevitabilmente si sposterà sul terreno agonistico. Per i primi novembre è attesa la prossima finale di Mister Olympia, evento clou del circuito mondiale IFBB Pro, e già per la seconda metà di giugno (per la precisione il 18 giugno) è previsto in Europa la partecipazione ad un contest tra i più rinomati del continente europeo (in Spagna all’EMPRO Classic di Alicante).

In questo momento Andrea Presti non solo è l’atleta di riferimento del bodybuilding in Italia, ma è anche un vero e proprio brand con un linguaggio semplice, impattante e vicina agli stili di vita e sogni dei giovani che fanno sport in palestra per stare e sentirsi bene. C’è da scommettere che, nei prossimi anni, vedremo l’immagine di Presti (è già attiva una linea di capi con il logo “AP”, dalle lettere dell’atleta lombardo) abbinata ad aziende dell’abbigliamento, footwear, orologeria (solo per citare alcuni settori) perchè fa tendenza, impatta sui social, e piace al suo popolo (come gli oltre 5mila che l’hanno applaudito durante gli eventi Tsunami Nutrition al RiminiWellness).