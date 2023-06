La World Triathlon Cup 2023 sbarca a Roma

Il grande triathlon della Coppa del Mondo fa tappa a Roma. Il prossimo 7 ottobre, la World Triathlon Cup 2023, che assegnerà punti anche per la qualificazione olimpica, sarà infatti ospitata in una location d’eccezione: l’Eur.

“Un altro traguardo raggiunto grazie ad un fattivo lavoro di squadra – spiega il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei – che dopo aver portato la World Triathlon Championship Series a Cagliari, è riuscita a portare a Roma quest’altro prestigioso appuntamento”.

La World Triathlon Cup 2023 è stata possibile grazie alla collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, la Regione Lazio, il Comune di Roma, il CONI, Eur Spa e tutti gli sponsor.

“L’Italia – ha spiegato il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi – si riconferma al centro dello sport mondiale. Il 2023, già ricco di grandi avvenimenti sportivi a livello internazionale, si arricchisce ulteriormente con la World Triathlon Cup. I grandi eventi sono un eccezionale acceleratore di sviluppo e di socialità, oltre che di promozione per una disciplina sportiva, in questo caso tanto dura quanto affascinante, come il Triathlon. Complimenti alla Federazione Italiana Triathlon, al presidente Giubilei e a tutta la sua squadra, che sono certo garantiranno un grande ed entusiasmante spettacolo, ma anche agli atleti e alla loro meravigliosa fisicità che si associa a una forza mentale ben al di sopra della media.”

“Siamo felici – ha spiegato il Presidente del CONI Giovanni Malagò – che il nostro Paese, attraverso la credibilità internazionale vantata dalla Federazione Triathlon, possa ospitare a Roma un’importante tappa di Coppa del Mondo della disciplina, crocevia che porta ai Giochi Olimpici di Parigi. Un passaggio fondamentale – ai fini della qualificazione all’atteso evento a cinque cerchi – con l’Italia al centro della scena grazie alla forza dello sport e al sistema che lo rappresenta. Complimenti alla FITRI guidata da Riccardo Giubilei”.

“Siamo felici di dare il nostro supporto a un appuntamento prestigioso e di respiro internazionale che, siamo certi, darà un importante contributo alla promozione sportiva portando le gare degli atleti tra le strade di uno dei quartieri più moderni e innovativi di Roma. Un modo per avvicinare ancora di più il pubblico al triathlon e per vivere al meglio questo bellissimo sport”, – lo ha dichiarato l’assessore allo Sport e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo.

“Per la prima volta Roma ospiterà la tappa del World Triathlon Cup. Una candidatura che abbiamo portato a casa grazie all’impegno della federazione in collaborazione con Roma Capitale e le istituzioni nazional, regionali e del mondo dello sport. Un ulteriore grande evento sportivo che arricchisce il ricco calendario di appuntamenti internazionali dello sport della moda, della cultura e dei concerti live. Ciascuno dei quali è un’occasione in più per atleti e appassionati tifosi per visitare la nostra città, promuove un’immagine moderna ed accogliente di Roma e generare importanti ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione”. Lo ha detto l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

“Siamo felici che l’Eur e il Laghetto, che rappresenta uno dei gioielli più preziosi dell’architettura “verde” del ‘900, – ha commentato Angela Cossellu, A.D. di EUR S.p.A.- siano l’epicentro di questo nuovo appuntamento sportivo internazionale. Potenziare la vocazione sportiva dell’Eur, implementare l’uso inclusivo delle aree verdi, realizzare nel 2027 la completa balneabilità del Laghetto, che sarà una vera e nuova offerta di spazio pubblico per la città di Roma, sono alcuni degli obiettivi che ci siamo dati e che stiamo realizzando grazie ad un ingente piano di investimenti già in campo”. (fonte: FITRI)