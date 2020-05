Un video di Runcard per lanciare la “ripresa” ai tempi del Covid-19

Dieci regole essenziali per riprendere a correre, “in sicurezza”. Dal distanziamento alle regole di igiene personale, fino all’uso della mascherina “solo quando serve”, prima o dopo l’attività fisica principale o quando si incontrino altre persone a distanza inferiore ai due metri. Manca la regola numero “0”, quella che non ha a che fare col Covid e dovrebbe valere sempre: il naturale buonsenso dei runner.

Parte con questo messaggio il nuovo video studiato su #RunTV per lanciare la ripresa anche nel mondo dei runner (a partire dalla prossima settimana). Il progetto Runcard è in prima fila in questa fase di accompagnamento all’interno di una società che sta cambiando velocemente così come il contagio di questo virus sconosciuto.