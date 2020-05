L’AZ Alkmaar cambia sponsor tecnico: pronto il contratto di Nike

(di Andrea Peddis) – Si è concluso il contratto quinquennale che legava il club di Alkmaar (Paesi Bassi) all’azienda americana Under Armour, e dalla prossima stagione la classica maglia rossa sarà creata da Nike.

Il contratto col colosso americano sarà valido fino al 2025 e accompagnerà il club nel ritorno in Champions League. Di fatto, nonostante il campionato Eredivisie cancellato, l’AZ Alkmaar, che, al momento dell’interruzione, si trovava in seconda posizione, avrà accesso al secondo turno preliminare di Champions (ad un passo dalla fase finale che manca dalla stagione 2009/10).

Nike aggiunge dunque un altro football club europeo alla sua egemonia calcistica. Il 15% delle squadre dei 6 principali campionati europei è infatti vestito dal brand con base nell’Oregon. D’altra parte, continua il disastroso primo trimestre 2020 di Under Armour, che ha subito perdite di 545 milioni di euro (pari al 23%) per via dell’effetto del Coronavirus sull’economia.