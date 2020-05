KELME NUOVO SPONSOR TECNICO DEL WATFORD FC

(di Sejon Veshaj) – Nuovo sponsor tecnico per il Watford Football Club: la squadra della English Premier League di proprietà della famiglia Pozzo ha ufficializzato un accordo quadriennale con la multinazionale spagnola Kelme, con un contratto complessivo da circa 10 milioni di sterline (11,5 milioni di euro circa).

Gli Hornets, il cui accordo triennale con il precedente sponsor tecnico Adidas scade alla fine dell’attuale campionato, vedranno i loro proventi passare dalle attuali 750mila sterline a stagione a ben 2,5 milioni di sterline grazie al nuovo accordo con Kelme.

L’attuale blocco della stagione per la pandemia di Coronavirus ha mostrato in maniera chiara l’eccessiva dipendenza del calcio dalle entrate dei diritti televisivi garantiti dai network globali e dalle emittenti private. Le ultime analisi condotte dalla ‘Companies House’ (dipartimento di analisi economica britannico) hanno mostrato che l‘84% delle entrate per il Watford provengono dalle emittenti televisive. L’accordo con Kelme dunque, garantirà nuove entrate per le casse della società londinese in un momento di grande crisi finanziaria per tutto il sistema calcistico inglese.

Kelme, fondata in Spagna nel 1977 dai fratelli Quiles, ha recentemente ceduto l’80% delle proprie quote per circa 40 milioni di euro alla società cinese Yuanxiang, già proprietaria del marchio Kelme nel mercato asiatico, mentre il restante 20% continua ad appartenere al fondo di venture capital Tirant, promosso dall’Istituto di finanza di Valencia (IVF).

Attualmente nelle prime due divisioni del calcio spagnolo, Kelme è sponsor tecnico di quattro società: RCD Espanyol, SD Huesca, Rayo Vallecano e Deportivo Alavés, quest’ultimo parte di un accordo che comprende anche la squadra di basket del Kirolbet Baskonia, nella Liga Endesa. In Cina invece, il marchio sportivo della “zampa” veste ben 16 squadre della seconda divisione cinese e l’intera Super League femminile, oltre a promuovere numerose attività legate al mondo scolastico e accademico.