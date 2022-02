Un match day in stile USA per l’Ascoli calcio (Serie B). Fevo e North Sixth Group i partner di maglia

Ascoli-Crotone primo “Matchday U.S.A.”: main sponsor FEVO e back sponsor North Sixth Group L’Ascoli Calcio prosegue il progetto di internazionalizzazione, iniziato con l’ingresso della North Sixth Group nella compagine societaria e lo fa col primo “matchday U.S.A.” nella storia del club. Domenica 27 febbraio, in occasione della partita con il Crotone valevole per il 26° turno del campionato di Serie B, sulle maglie da gioco bianconere sarà main sponsor, affianco all’inossidabile Fainplast, FEVO, società con sede a New York, che si occupa di social commerce potenziando le transazioni di biglietteria ed eventi per le più grandi squadre sportive e leghe del mondo.

Back sponsor sarà la North Sixth Group, facente capo a Matt Rizzetta. Si tratta di un ulteriore passo di un percorso, che negli ultimi mesi ha registrato, sull’asse Ascoli-U.S.A., un incremento delle vendite sull’e-commerce nei paesi statunitensi e, nell’area comunicazione bianconera, la produzione di contenuti video fruibili oltre Oceano grazie alla sinergia con IFTV (Italian Football TV), il canale video online più seguito dai fan del calcio italiano in Nord America.

Il responsabile Marketing/Commerciale Domenico Verdone ha parlato della novità del “matchday U.S.A.”: “Si tratta di un passo importante nello sviluppo dell’internazionalizzazione del club, aspetto che l’Ascoli si era prefissato nel momento in cui c’è stato l’avvento dei soci americani. L’idea iniziale era di esportare il brand Ascoli negli Stati Uniti e l’iniziativa di domenica rappresenta un primo passo di questo percorso. Le trenta maglie, che saranno realizzate per il match Ascoli-Crotone e indossate dai calciatori in campo, sono in edizione limitata e saranno messe in vendita in esclusiva presso l’Ascoli Store, al prezzo di 100 euro. Per sancire questa giornata storica abbiamo inserito nel retro collo della maglia la bandiera degli Stati Uniti affianco al tricolore e alla scritta “matchday USA”.

Matt Rizzetta, socio di patron Massimo Pulcinelli e chairman della North Sixth Group, ha commentato così l’iniziativa: “Ascoli è una piazza storica con tifosi eccezionali e merita un ascolto importante anche a livello internazionale. Quella di domenica è un’iniziativa significativa perché si inaugura una nuova era di internazionalizzazione dell’Ascoli Calcio che potrà fornire al nostro amato Picchio un’opportunità in più sia a livello economico sia in termini di visibilità. Ringrazio sentitamente la FEVO che ha creduto nel nostro progetto e che ha visto nell’Ascoli Calcio un importante veicolo sportivo e sociale per affermare il loro marchio nel mondo”.

Ari Daie, CEO di Fevo, si è detto entusiasta della nuova collaborazione: “FEVO è orgogliosa di collaborare con l’Ascoli Calcio a questa iniziativa. Per quasi 125 anni l’Ascoli Calcio ha rivestito un ruolo importante nella storia del calcio italiano contribuendo allo sviluppo del gioco più bello del mondo. La FEVO ha collaborato con le leghe e le società sportive più prestigiose al mondo, fra cui i New York Yankees, il New York City FC e l’NBA per potenziare il commercio condiviso tramite il Social Checkout di FEVO. Siamo onorati di poter arricchire il nostro gruppo di partner con l’Ascoli Calcio e siamo entusiasti di far parte dei progetti futuri del Club in Italia e nel mondo”.