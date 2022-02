I club sauditi Al-Nassr ed Al-Hilal firmano un contratto da 26,5 mln di dollari con Quiddiya

(di Emanuele de Laugier) – Secondo il quotidiano Gulf News, l’Al-Nassr ed l’Al-Hilal, squadre di calcio della Saudi Pro League (SPL), hanno entrambe firmato una partnership da 100 milioni di SAR (26.65 milioni di dollari) a stagione con Quiddiya, il nuovo distretto d’intrattenimento di 367 chilometri quadrati vicino a Riyadh. Gli accordi dureranno fino al 2042 con delle revisioni strategiche ogni 5 anni.

Quiddiya, sostenuto dal Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha in programma di costruire un nuovo stadio da 40.000 posti per i due club di calcio con sede a Riyadh. Il “Giga-Project”, messo in atto per sviluppare il distretto, includerà anche un nuovo campo da golf, progettato da Jack Nicklaus, ed il circuito di Qiddiya, che ospiterà il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula Uno a partire dal 2024.

La mossa fa parte del progetto Vision 2030 dello stato arabo, poiché il paese mediorientale sta cercando di diversificare la sua economia oltre all’industria petrolifera.

All’interno di questo programma rientrano anche gli investimenti fatti da PIF al di fuori della Arabia Saudita. Tra questi, il fondo ha acquistato per 360 milioni di euro il Newcastle, squadra inglese della Premier League, e, nel gaming, ha investito nelle aziende produttrici di videogiochi Activision Blizzard (2.9 miliardi di dollari), Electronic Arts (2 miliardi di dollari) e Take-two Interactive (889 milioni di dollari).

L’Al-Nassr e l’Al-Hilal non sono stati gli unici club della SPL ad aver ricevuto il sostegno da parte dello stato. Infatti, la Central Jeddah Development Company, di proprietà di PIF, ha anche firmato accordi con l’Al-Ittihad e l’Al-Ahli per la stessa cifra di 100 milioni di SAR e per la stessa durata del contratto.

L’amministratore delegato di Qiddiya, Abdullah bin Nasser Aldawood, ha affermato che la partnership è un altro passo importante verso l’obiettivo di costruire e sviluppare Qiddiya come un formidabile centro sportivo, sede di competizioni locali, regionali ed internazionali. Inoltre, ha aggiunto: “Ci saranno numerosi vantaggi per i club, incluso l’uso delle nostre strutture all’avanguardia per allenarsi e diventare campioni in una vasta gamma di sport oltre al calcio. I tifosi delle squadre potranno provare un’esperienza completamente nuova poiché avranno accesso alle strutture sportive ed ai luoghi di intrattenimento intorno allo stadio. Così, saranno ispirati a perseguire i propri sogni sportivi che aumenteranno anche il contributo dell’industria sportiva al PIL del Paese”.