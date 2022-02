Ore decisive nel conflitto russo-ucraino. Nei prossimi 2 giorni attesa la caduta della capitale Kiev

Prosegue il conflitto russo-ucraino, dopo il riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche indipendenti del Donbass. Sono state registrare esplosioni, morti e feriti in almeno 7 città diverse dell’Ucraina. Truppe russe stanno combattendo a meno 30 chilometri da Kiev, dove il secondo aeroporto della capitale sarebbe già caduto nelle mani nemiche.

Ferma, nel frattempo, la reazione della comunità internazionale, da parte del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha parlato, nel tardo pomeriggio di oggi, oltre che dell’Unione europea, con il Consiglio che ha approvato un secondo pacchetto di sanzioni (sia a livello finanziario che in ambito energetico).

Gli analisti del settore stimano che le prossime 48 ore potranno essere decisive, soprattutto nella strategia di “guerra lampo” messa in campo dai russi. L’obiettivo dichiarato è quello di far cadere il Governo ucraino guidato attualmente da Volodymyr Zelensky attaccando il palazzo presidenziale localizzato nel cuore di Kiev (nella foto in primo piano uno dei luoghi simbolo).