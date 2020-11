Ugoccioni (marketing Cesena FC): L’emergenza Covid-19 non ci ha fermato. Abbiamo fidelizzato i rapporti con oltre 150 partner

A poche settimane dall’avvio della “Media Partnership” con il Cesena FC, l’agenzia Sporteconomy ha intervistato Alessandro Ugoccioni (nella foto in primo piano), direttore marketing del club. Il focus si è concentrato sull’analisi della strategia messa in campo durante l’emergenza sanitaria, per poi proseguire con le nuove iniziative destinate alla fan base e alla “famiglia” di oltre 150 aziende partner.

1) Ugoccioni, come avete affrontato questo difficile momento del calcio collegato all’emergenza sanitaria?

R: “In ragione delle tante incertezze che hanno accompagnato l’avvio della stagione (il Cesena milita in Serie C, nda), legate in particolare alla presenza o meno del pubblico negli stadi, la politica commerciale e di marketing del club è stata orientata, prima ancora che alla creazione di new business, a privilegiare le partnership già attive andando a fidelizzare ancora di più i rapporti con gli oltre 150 partner che, nonostante l’interruzione del campionato scorso, erano rimaste al fianco del Cesena. Al fine di compensare il mancato godimento di alcuni servizi abbiamo pertanto rimodulato le proposte di sponsorizzazione e attivato pacchetti con contenuti extra. E’ un approccio che è stato molto apprezzato dalle aziende e che ha permesso di ottenere un significativo risultato in termini di conferme”.

2) Quali iniziative di co-marketing avete attivato per sfruttare al meglio la “relazione” con le aziende partner?

R: “La maggior parte dei partner del Cesena sono espressione del mercato B2B e per loro la partnership con il club è funzionale non solo ad accrescere la notorietà del brand, ma soprattutto a creare relazioni con altre realtà. Negli anni scorsi la risposta a questo bisogno è avvenuta attraverso lo “Sponsor Day“, una giornata di incontri one-to-one che nella Club House dell’Orogel Stadium aveva l’obiettivo di facilitare il primo contatto da cui far nascere eventuali opportunità di business. Gli attuali protocolli anti Coviv-19 non consentono eventi così allargati, ma dall’inizio del 2021 vogliamo tornare a proporli in una forma più ridotta ma con una maggiore frequenza”.

3) Quanto è importante la digital transformation, soprattutto ai tempi del Covid, per rafforzare il rapporto club-azienda partner-fanbase?

R: Riveste un ruolo molto importante, alla luce dell’impossibilità di prendere parte all’evento partita. E’ una strada obbligata che il club aveva iniziato a percorrere durante il lockdown attraverso una serie di contenuti che avevano l’obiettivo di ridurre quella distanza tra tifosi e partner da una parte e la squadra dall’altra. Penso alle dirette social con i calciatori attuali e quelli passati oppure agli auguri di compleanno agli abbonati fatti dai nostri calciatori attraverso un video postato sulla pagina Facebook. All’inizio di questa stagione abbiamo invece aperto un canale Telegram allo scopo di creare un rapporto diretto con i tifosi veicolando contenuti in esclusiva o in anteprima. Oltre a mantenere vivo il legame con la fan base e ridurre la distanza tra club e tifoso, l’approccio digital ci consente di attuare le attività b2b da remoto, per consentire alle aziende partner di sviluppare quello che per molte di loro è il naturale approccio alla sponsorizzazione, ovvero lo sviluppo delle relazioni e l’ampliamento del proprio business. Detto questo, la comunicazione digitale non potrà mai sostituire fino in fondo il rapporto fisico tra il tifoso e i suoi idoli, soprattutto in una realtà di provincia come Cesena: penso alla partecipazione dei calciatori alle feste dei club oppure ad alcune esperienze come il walk about nel giorno di gara che riscuotevano sempre un grande successo e che ci auguriam di tornare presto a riproporre”.

4) Quali saranno le nuove iniziative in vista del periodo natalizio?

R: Tra qualche settimana uscirà un volume dedicato agli ottant’anni dalla fondazione del club e che simbolicamente chiuderà le varie iniziative attivate nel corso dell’anno e dedicate a questo anniversario. E poi ci sarà il lancio di un progetto che per Cesena rappresenterà una novità assoluta. A breve presenteremo infatti trelivelli di membership, due delle quali ispirate alla storia del club: aderendo a questa iniziativa il tifoso potrà assicurarsi alcuni prodotti unici ed esclusivi come la maglia che riporta i nomi di tutti i calciatori scesi in campo dal 1940 ad oggi o una “vintage” ispirata alla prima divisa bianca della storia. Le membership daranno diritto ad accedere ad altri benefit che potranno aggiungersi anche successivamente al fine di rendere unica l’esperienza da tifoso e farlo sentire il parte integrante della vita del club. Allo stesso tempo, per i tifosi sarà un modo per dimostrare l’attaccamento al club e sostenerlo in un momento storico in cui quella passione non ha potuto manifestarsi attraverso la sottoscrizione del classico abbonamento”.