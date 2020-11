UEFA: corsi di gestione finanziaria per aiutare le federazioni nazionali

(Alessandro Presta) – In un momento in cui la pandemia ha tolto le certezze finanziarie alle federazioni, Uefa Grow (programma centrale di supporto allo sviluppo aziendale della UEFA) ha organizzato un corso di “Executive Financial Essentials”. L’obiettivo del corso, che si è svolto con 3 sessioni (webinar) in settembre, è stato quello di fornire ai membri del consiglio di amministrazione delle associazioni nazionali una migliore comprensione dei dati finanziari e del reporting. Ciò è particolarmente importante oggi, data la necessità di un processo decisionale strategico di fronte al Covid-19.

Il team Grow della UEFA ha istituito questo corso con la guida e il supporto di Francesc Solanellas, professore di gestione dello sport in Catalogna. L’Executive Financial Essentials ha offerto “cases studies” e ha dato ai partecipanti la possibilità di acquisire i fondamenti della finanza. Tutte le associazioni nazionali che collaborano con la UEFA sono state invitate a mandare fino a 4 rappresentanti a questi webinar. Per ogni sessione è stata prevista anche una parte di Q&A molto gradita dai partecipanti. Il primo webinar si è svolto il 9 settembre, offrendo una “Introduzione alla finanza, relazioni finanziarie annuali e revisione contabile”. Il secondo, una settimana dopo, ha affrontato i temi del “Finanziamento della strategia, del budget e delle previsioni”. La terza sessione, il 30 settembre, ha considerato “Valutazione del rischio finanziario e sfide finanziarie contemporanee per le associazioni nazionali“. Tutti i webinar sono stati registrati e rimangono disponibili per le federazioni.

Oltre a questi corsi da remoto, il team di UEFA Grow ha tenuto una serie di incontri con alcuni direttori finanziari nazionali tra maggio e settembre. Lo scopo è stato quello di comprendere meglio l’attuale situazione in ogni paese e le particolari sfide che la pandemia ha portato in diverse regioni. La prima riunione si è svolta il 21 maggio con i paesi nordici (Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). Il 23 giugno è stato il turno dei paesi anglofoni (Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles). Un terzo incontro c’è stato il 14 agosto con Belgio, Francia, Germania, e Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L’ultima riunione si è svolta il 18 settembre con Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia e Svizzera. Un ulteriore incontro è previsto con i paesi delle regioni orientali e meridionali.

Il progetto di UEFA Grow mira a garantire un equo grado di conoscenza delle dinamiche finanziarie attuali. Questa grande iniziativa della UEFA va a vantaggio del calcio europeo. Gli incontri hanno permesso di scambiare e condividere le conoscenze tra direttori finanziari che prima non si erano mai incontrati.