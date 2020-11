AUMENTO DI CAPITALE PER NOISEFEED. OBIETTIVO PRIMARIO LO SVILUPPO DEL PROGETTO INJURUES

(di Daniele Caroleo) – Noisefeed, startup che si occupa di “Football Injiuries Analytics”, ha recentemente annunciato di aver completato un aumento di capitale che gli consentirà di sviluppare ulteriormente il progetto “Injuries” ed aprire il proprio business al mercato internazionale.

La piattaforma realizzata da Noisefeed contiene il più grande database tematico mondiale di tutti gli infortuni dei calciatori professionisti con, al suo interno, oltre 350mila giocatori già mappati, 60mila infortuni verificati e più di 30 campionati, unitamente a dati, video, analisi ed informazioni dettagliate. Il progetto è essenzialmente rivolto ai Direttori Sportivi, ai Dipartimenti Scouting e agli staff medici e atletici dei club professionistici e delle squadre nazionali, al fine di ottimizzare i criteri di analisi e di scelta degli atleti.

L’aumento di capitale, che ha visto la partecipazione di imprenditori privati insieme al fondo LigurCapital S.p.A., consentirà alla startup di investire in aspetti fondamentali per la crescita del progetto. Sia per quanto riguarda il potenziamento tecnologico, con l’aggiunta di features innovative per questo settore, e sia con l’individuazione di risorse qualificate per supportare lo sviluppo commerciale sui mercati esteri. L’obiettivo, nello specifico, sarà quello di portare l’azienda a diventare leader nello scouting di dati e informazioni cliniche imprescindibili per la valutazione e l’acquisto di ogni calciatore professionista, dai settori giovanili ai campioni più forti ed importanti a livello globale. Oltre a potenziare il settore Sales & Marketing, utilizzando anche la rete di vendita degli attuali soci dell’azienda.

Noisefeed è stata fondata nel 2017 a Chiavari (GE) ed è attualmente partecipata da Nicolò Cavallo, Founder e CEO dell’azienda, da Wyscout S.p.A. (oggi Hudl), società italiana che supporta lo scouting calcistico, l’analisi delle partite e le dinamiche di trasferimento, Wylab, programma di incubazione dedicato alle startup attive nel settore dello sport, oltre ad alcuni imprenditori privati e dalla già citata LigurCapital S.p.A.. Noisefeed, infine, può vantare clienti importanti come diversi club calcistici, tra i quali: Genoa CFC, UC Sampdoria, Sporting Clube de Portugal, UD Ibiza, Chiasso FC, AC Milan, AS Roma, AC Fiorentina, AC Parma, S.P.A.L., AC ChievoVerona, US Cremonese, FC Crotone Calcio, Empoli FC, Virtus Entella, Pisa SC e Birmingham City FC.