Al via il workshop “Il Futuro dello Sport Business passa per la sua Digitalizzazione”

Oggi alle ore 14.30 sulla piattaforma “Teams”! al via il workshop digitale “IL FUTURO DELLO #SPORT #BUSINESS PASSA PER LA SUA #DIGITALIZZAZIONE – Workshop introduttivo al corso extra curriculare “#Crossmedialità nella Sport #Industry“, Corso di Laurea Magistrale #Economia e #Management – #Servizi tenuto a Tor Vergata/Roma Due per il 5° anno consecutivo da Marcel Vulpis.

Organizzato dal Master MMSport XIX Edizione. Con autorevoli manager del settore sportivo e e-sportivo, media, entertainment. Per accreditarsi: nicola.leone@uniroma2.it (solo email firmate). Il workshop sarà coordinato dalla professoressa Simonetta Pattuglia (direttore Master in Marketing e Management dello Sport).