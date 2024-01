Tsunami Nutrition nuovo Official Nutritional Supplements Supplier di FC Inter

FC Internazionale Milano e Tsunami Nutrition annunciano di aver siglato un accordo che vedrà l’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica diventare Official Nutritional Supplements Supplier del Club nerazzurro per le prossime due stagioni sportive.

Il nuovo accordo unisce due realtà made in Italy, in costante crescita e che fanno dell’innovazione uno dei pilastri della propria strategia: Tsunami Nutrition si contraddistingue infatti per un lavoro sempre rivolto al progresso e in linea con le più alte innovazioni tecnologiche, che ha reso ogni suo singolo prodotto sinonimo di purezza e qualità.

“La Tsunami Nutrition è lieta di annunciare la partnership con l’Inter come Official Supplier. Inoltre, insieme allo staff medico, entreremo al Suning Training Centre di Appiano Gentile e affronteremo i temi della nutrizione e integrazione nel mondo del calcio” le parole di Luca Di Pietrantonio, CEO di Tsunami Nutrition (nella foto in primo piano).

Tsunami Nutrition sarà presente con attività di product placement al Suning Training Centre e al Konami Youth Development Centre. Nel corso della stagione sono inoltre previsti contenuti digital e webinar con lo staff tecnico nerazzurro sul tema della nutrizione sportiva.