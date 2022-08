Toyota nuovo main global partner dell’AS Roma. Nell’accordo anche l’app di mobilità Kinto

Dalla stagione calcistica appena iniziata quindi, Toyota fornirà all’AS Roma un pacchetto completo di prodotti e servizi per rispondere alle esigenze di mobilità in continua evoluzione, più sostenibile e rispettosa per l’ambiente.

“Essere al fianco della AS Roma da quest’anno è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile – dichiara Luigi Ksawery Luca’, AD Toyota Motor Italia – È una partnership che si inserisce all’interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva.

È per noi un grande privilegio poter mettere a disposizione dell’AS Roma la nostra flotta elettrificata e i nostri servizi di mobilità certi che questa partnership contribuirà a diffondere maggiormente i nostri principi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente”.

In linea con il percorso di sostenibilità intrapreso dal club giallorosso e grazie ai prodotti e servizi offerti dal brand KINTO, il Gruppo Toyota sarà in grado di completare l’offerta di mobilità a favore dell’AS Roma proponendo delle soluzioni innovative e adeguate alle esigenze degli utilizzatori, che vanno dal noleggio al car sharing, dal car pooling alla piattaforma “Kinto Go”, l’app di mobilità integrata multimodale per pianificare gli spostamenti di tutti i giorni (trasporto pubblico, treno, micro-mobilità, parcheggi).